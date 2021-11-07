Gazetevatan.com » Çalışma Hayatı » Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi! Parola aynı, 755 TL...
Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi! Parola aynı, 755 TL...
Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Aralık ayının yaklaşması ile birlikte maaşlara yapılacak zam oranları da merak konusu oldu. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammı ile ilgili yeni gelilmeler yaşanıyor. Asgari ücrete 755 TL zam yapılması gündemde. Zamda parola aynı; çalışanı enflasyona ezdirmemek. İşte asgari ücret zammı ile ilgili son durum...