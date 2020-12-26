Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi!

HÜKÜMET VE İŞVEREN, TEKLİFİ PAYLAŞMALI'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda belirleyici olan hükümetin tutumu olduğu vurgulanarak, "Geçmiş kimi yıllarda olduğu gibi hükümet tercihini, iktisaden dar ve sabit gelirli kesimler için kullanmalıdır. İnsan onuruna yaraşır bir geçimi sağlayacak bir asgari ücretin yürürlüğe girmesi için tüm imkanlarını seferber etmelidir. İşçi temsilcileri insan onuruna yakışır bir düzeyde asgari ücret belirlenebilmesi için komisyon çalışmaları sırasında temel alınması gereken ilkeleri belirlemiş ve kamuoyu ile paylaşmıştır. Üç işçi konfederasyonu, 4 Aralık 2020 günü ortaklaştırdıkları 'insan onuruna yaraşır bir asgari ücret' belirlenmesi talebinin arkasında durmaktadır. Çalışanların kabul edeceği, işçilerin mutlu olacağı bir asgari ücret ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Hükümet ve işveren, asgari ücretle ilgili tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

ASGARİ ÜCRETİN AÇIKLANACAĞI TOPLANTININ SAATİ BELLİ OLDU