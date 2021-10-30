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Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması! Vergi ile ilgili flaş karar!

AA |  30 Ekim 2021 Cumartesi - 14:17 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 14:43

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca çalışanın sorduğu 'asgari ücrete ne kadar zam gelecek?' sorusu cevabını buldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, asgari ücret ve emekli aylıklarına ilişkin, "En azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz. Emeklilerle ilgili çalışma var, onların da emeklilik ücretleri yine yaşanabilecek noktaya gelecek." dedi. Öte yandan esnaflarla ilgili 240 bin lira gelirin altındakilerden vergi alınmayacağı da vurgulandı. İşte asgari ücret ile ilgili flaş gelişmeler...


AK Parti'den son dakika asgari ücret açıklaması geldi. AK Parti Teşkilat Akademisi Gaziantep Eğitim Programı, Demiröz'ün "AK  Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider" konulu söyleşisiyle başladı.
 
Demiröz, Şehitkamil Kongre Merkezi'ndeki program arasında gazetecilere  yaptığı açıklamada, Gaziantep'te AK Parti'nin demokrasi yolculuğu ve Recep Tayyip  Erdoğan'ın liderlik vasfıyla ilgili sohbet gerçekleştirdiklerini söyledi.
 
Demokrasi yolculuklarındaki 20 yılda nereden nerelere geldiklerini,  hangi aşamalardan geçtiklerini katılımcılara aktardıklarını, aynı zamanda  ekonomiye ilişkin soruları cevaplandırdıklarını dile getiren Demiröz, kendisine  daha çok asgari ücretlinin, emeklilerin ve küçük esnafın durumunun ne olacağının  sorulduğunu kaydetti.
 
Demiröz, sahada anlatacakları çok şeyin olduğunu, AK Parti'nin  makroekonomik olarak çok iyi şeyler yaptığını ama mikro planda eksiklerinin  bulunduğunu, sabit gelirlinin, asgari ücretlinin, emeklinin, küçük esnafın  sıkıntı çektiğini teşhis ettiklerini ve buna karşı neler yapılması gerektiğini  masaya yatırdıklarını söyledi.
 
"İnanın, bu aralar haftada birkaç kez toplantı yapıyoruz. Bütçe  görüşmeleri de devam ediyor." diyen Demiröz, şunları ifade etti: "Bu yıl şunu söyleyebilirim, asgari ücret geçinebilecek bir noktada  yayınlanacak, ona getirilecek. Artık işverenlerimizin bugüne kadar 'Maliyetler  yükseliyor' demesine rağmen bu gemide hepimiz varız, onlar da kazanacak ama  çalışanlar da kazanacak. En azından insani bir şekilde yaşama seviyesine  getireceğiz. Emeklilerle ilgili çalışma var, onların da emeklilik ücretleri yine  yaşanabilecek noktaya gelecek. Bunların hepsi, çalışmalar bittikten sonra  Cumhurbaşkanı'na sunulacak, onun da onayıyla bu, hayata geçirilecek. Ayrıca gelir  vergisinde bazı esnafımızı muaf tuttuk. 785 bin esnafımız yararlanıyor, 240 bin  lira gelirin altındakilerden vergi de almayacağız.
 
Bunun dışında onlara Kredi Garanti Fonu'yla yeni bir fon düzenleniyor,  pandemi sürecinde geçen yıl 250 milyar lira verdik ama genelde büyük esnaf  faydalandı çünkü bankalar kredi verirken bazı şeyler istiyor, ipotek, evrak,  bilanço istiyor ama küçük esnafta bu tür şeyler eksik olduğu için o kredilere  ulaşamadı, aslında ulaşılacak nokta oydu. Bu nedenle onları da kapsama alacak  şekilde diğerlerinden ziyade, küçük esnafı kapsama alacak şekilde çalışmalar  başladı. Geçtiğimiz gün buraya gelmeden önce Hazine ve Maliye Bakanlığı ile  görüştüm, hazır olduğunu hatta rakam açıklamayacağım ama bizim telaffuz ettiğimiz  rakamların daha üstünde bir fon ayırabilecekleri ifade edildi. Bu da bizim  elimizi güçlendirdi."
 
" ÇOK İYİ DURUMDA"
 
Demiröz, Türkiye'nin iyi yolda olduğunu dile getirdi. "İhracatımız çok iyi durumda. İhracat alacaklarımızın Türkiye'ye  gelmesiyle hem cari açığın kapanacağını hem de bundan sonra döviz bolluğu  nedeniyle kurların daha da esneyeceğini ifade ettiler, ben de aynı şekilde ifade  ediyorum." diyen Demiröz, sözlerini şöyle tamamladı: "İyi yoldayız, eksiklerimizi teşhis etmemiz, bu hastalıkta da öyle  teşhis koyduktan sonra tedavi daha kolay. Biz onun teşhisini koymuşuz, yılbaşına  doğru bütün kararlar alınacak. AK Parti, bu ülkeye 20 yıl nasıl hizmet etmişse  yine çözüm AK Parti'de çünkü diğer partilerin hiçbir projesi yok ellerinde.  Bugüne kadar sadece laf. Lafla da peynir gemisi yürümüyor.
 
Yine bu problemleri çözecek olan AK Parti'dir. Liderimiz Recep Tayyip  Erdoğan öncülüğünde inşallah 2023 hedeflerimize ulaşacağız."
 

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