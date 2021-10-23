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Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan duyurdu, enflasyon...

23 Ekim 2021 Cumartesi - 13:18 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 13:27

Asgari ücret ile çalışan milyonlarca kişi merakla bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili konuştu. Bakan Bilgin "Devlet bu ekonomik sorunlar karşısında çalışanlarını koruyacak. Kamu çalışanlarını, memurlarını, işçisini enflasyona ezdirmeyecek. Önümüzdeki dönemde asgari ücret önümüze geliyor. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzde ne yapacağımızı biliyoruz" dedi. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise "Türkiye'ye yakışan bir asgari ücreti inşallah yılbaşında Sayın Bakanımızın çabalarıyla elde edeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın" diye konuştu.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş Konfederasyonu'nun 46. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla  bir otelde düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı yemeğine katıldı.
 
Bilgin, yaptığı konuşmada, sendikal mücadelenin kolay olmadığını  belirterek emeğin kutsal bir değer olduğunu söyledi. Bilgin, "Bunu korumak,  geliştirmek, yüceltmek sadece emekçilerin değil, sendikaların da görevidir.  Sendikalara böyle bakmak lazım." dedi. Bakan Bilgin, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin  açıklamasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Batı ülkelerinin büyükelçileri Türkiye'ye, 'falanca adamı serbest  bırakın' diye bir talimat vermeye kalktılar. Sayın Cumhurbaşkanımız onların hak  ettiği, istediği cevabı onların yüzüne tokat gibi vurdu. Aslında Batılı ülkelerin  temsilcileri Türkiye'de bu talepleri iletirken bir gerçeği ortaya koydular, 'o  adam Türkiye'nin adamı değil, bizim adamımız' dediler. Onların büyükelçileri  değil de istihbarat servisleri bu taleplerini kamuoyuna açıklasaydı daha doğru ve  gerçek olurdu. Bunu gözden kaçırmayalım. Bu topraklarda bağımsız bir ülke olarak  var olmanın bedeli neyse Türkiye bunu ödüyor."
 
 "Bu sorunun çözüleceğinden hiç endişeniz olmasın"
 
 "Yaşadığımız sorunlar var. Enflasyon sorunu var, bunu görüyoruz.  Dünyanın her tarafında enflasyon sorunu var" diyen Bilgin, kapanma, üretimin  durması ve üretimdeki yavaşlama gibi salgın krizinin yarattığı sonuçların  enflasyonist bir etki yaptığını söyledi. Türkiye'nin, üretimin gücü, işçisinin emeği ve bu toprakların  yetiştirdiği ürünlerle bu sorunu çözeceğini vurgulayan Bilgin, "Dolardaki  dalgalanmalar, dolar, faiz, enflasyon arasındaki sarmalı bir şekilde Türkiye  kıracak, Türkiye ihracata dayalı büyüme modeliyle kıracak. İhracat ürünlerimizin  içerisindeki ithalat oranını düşüreceğiz. Bunun tek yolu buradan geçiyor. Yerli  üretim, emeğimiz, sermayemiz, ülkenin kaynakları bilgisi ve teknolojisiyle bir  araya geldiği zaman ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yükseldikçe bu sarmalı  kıracağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın." dedi.Türkiye'nin 200 milyar dolar eşiğini aşmış bir ihracat rakamına sahip  olduğuna dikkati çeken Bilgin, "Bir sıkıntı var ama o sıkıntıyı paylaşacağız.  Sıkıntıyı aşma konusunda üzerimize bir görev düşüyor. Sosyal politikaları  uygulayan, sosyal politikalardan sorumlu bakanın, bakanlığımızın, devletimizin  üzerine düşüyor." diye konuştu.
 
 "Enflasyona ezdirmeyerek yolumuza devam edeceğiz"
 
 Türk devletinin bu sıkıntıları sosyal politikalarla aşacağını  vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti: "Temmuz ayında bütün şartları önümüze koyarak gerçekleştirdiğimiz  toplu sözleşme müzakerelerinden emeği koruyan bir netice elde ederek çıktık.  Arkasından memurlarla bir sözleşmeyi yaptık. Devlet bu ekonomik sorunlar  karşısında çalışanlarını koruyacak. Kamu çalışanlarını, memurlarını, işçisini  enflasyona ezdirmeyecek. Önümüzdeki dönemde asgari ücret önümüze geliyor. Bundan  da kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzde ne yapacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin  ekonomik sorunlarına karşı kimseyi, çalışanlarımızı, emeğimizi koruyarak  enflasyona ezdirmeyerek yolumuza devam edeceğiz."  Bilgin, Türkiye'nin birinci çeyrekte yüzde 7,2, ikinci çeyrekte yüzde  21,7 büyüdüğünü anımsatarak, "Bu yıl sonunda bu büyümemizi yüzde 10 civarında  gerçekleştireceğiz. Büyüyen, sosyal politikalarla güçlenen bir Türkiye, emeğini,  çalışanlarını, memurlarını koruyan bir ülke olacaktır. Nitekim memurları  koruyacağımız 3600'ü sözleşmemize yazdık. Vaat olmaktan çıkardık, uygulama  sürecindeyiz. Onu gerçekleştireceğiz. Geçici işçilerin sorunlarını çözeceğiz"  dedi.
 
 
"Haklarımıza sahip çıktık"
 
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise konfederasyonun kuruluş aşaması  ve çalışmalarını anlattı. 12 Eylül darbesi ve 28 Şubat sürecine değinen Arslan, "Milli iradeye,  demokrasiye, haklarımıza sahip çıktık. Bize dayatılan her türlü antidemokratik  yönteme karşı direniş gösterdik. 15 Temmuz'da birileri bir yerlerde saklanırken  bizim mensuplarımız sokaklardaydı. Kardeşlerimiz, dava arkadaşlarımız şehit, gazi  oldular." dedi.   Türkiye'nin potansiyeline güvendiklerini belirten Arslan, "Asgari  ücret konusunda da tıpkı kamu toplu iş, memur toplu sözleşmelerinde olduğu gibi  Türkiye'ye yakışan bir asgari ücreti inşallah yılbaşında Sayın Bakanımızın  çabalarıyla elde edeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın." diye konuştu.

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