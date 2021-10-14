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Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması!

AA |  14 Ekim 2021 Perşembe - 14:48 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 14:48

Asgari ücret ile ilgili flaş açıklama! Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız." dedi.


Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) MESS Teknoloji Merkezi'nde (MEXT) "İşimizin Yarını" ana temasıyla düzenlediği Ortak  Paylaşım Forumu'na katıldı.
 
Forumun su, çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili sorunların çözümü  açısında önemli olduğunu belirten Atalay, bu problemler çözülmeden diğerlerinin  çözülemeyeceğini vurguladı.
 
"Kıtlıkta çelik yiyemezsiniz ama domates yersiniz"
 
Tarımı olmayan ülkelerin sanayisinin olamayacağını dile getiren  Atalay, "Kıtlıkta çelik yiyemezsiniz ama domates yersiniz. Domates tarlada 1  lira, markette 10 lira. Bu tabloyu değiştirmemiz lazım. Bu arada ne oluyorsa  problem orada." ifadesini kullandı.
 
Kızılderililerin, "Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son  balık tutulduğunda beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak."  atasözünü dile getiren Atalay, "Yani ne olacak? Beyaz adam bunu anladığında maç  bitecek. Maç bitmeden bu sorunlara çözüm bulmalıyız." diye konuştu.
 
"İnşallah bu sene beşincisi olur"
 
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2022'de geçerli olacak asgari ücret  rakamına da değinerek şunları kaydetti: "Asgari ücretli 7 milyon insan var.
 
Asgari ücret, 'Bu ücretin altında  işçi çalıştıramazsın' demek. Bu ücret 12 kalemi ilgilendiriyor. İnsanlar bu  ücretle geçinmeye mahkum durumda. Bu ücretle 10 gün geçinemezsiniz. Bazı  işverenler, 'Asgari ücret yükselirse batarız.' diyor. 
 
O zaman sen bu ücretle  geçinmeyi dene bakalım. Bu sene kamu çerçeve protokolü sözleşmesi yaptık, geçen  dönemler ve ondan önceki kamu sözleşmelerindeki aldığımız oranlar iyiydi ama bu  sene biraz daha mükemmel oldu. Kamuoyunun yüzde 90'ının memnun olduğu bir  sözleşme oldu.
 
Yeterli mi? Değil. Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı  kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir  sene. 
 
Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı  geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız. 44 senede dört kere biz  de alınan karara imza atmışız. İnşallah bu sene beşincisi olur."
 

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