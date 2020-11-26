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Asgari ücret ile ilgili flaş açıklama! Tarih belli oldu

26 Kasım 2020 Perşembe - 14:38 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 15:58

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi tarih belli oldu. Bakan Selçuk 2021 asgari ücretle ilgili olarak, "2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak" ifadelerini kullandı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısı  için işçi ve işveren temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını  belirterek, şu bilgileri verdi:
 
"Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun 2021'de geçerli olacak asgari  ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 4 Aralık'ta yapmasını kararlaştırdık.  Sürecin şimdiden tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl asgari ücretin,  tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini temenni ediyorum."
 
Asgari ücret nasıl belirleniyor?
 
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi  olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu  komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),  işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi  Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un başkanlığında,  Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev  sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta  yapıyor.
 
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en  az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği  halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
 
Mevcut asgari ücret net 2 bin 324 lira
 
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira,  vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.  Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga  vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.
 
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira.  Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik  primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
 

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