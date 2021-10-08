Asgari ücret ile ilgili flaş açıklama! Aylık 750 lira...

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması! Yüz binlerce kişi kapsıyor. İşverenlere işgücü maliyetlerinin azaltılması yönünde önemli destek sağlayan asgari ücret desteği uygulaması, aynı zamanda istihdamın artırılması yönünde de olumlu katkılar sağlıyor. Desteğin miktarı, kapsamdaki sigortalıların gün sayısına göre belirleniyor. Bu kapsamda belirtilen sigortalıların gün sayısı ile 2.5 TL’nin çarpımı üzerinden destek miktarı hesaplanıyor. Bu kapsamda örneğin bir iş yerinde 2020 yılının Ocak ayında günlük prime esas kazancı 147 TL’nin altında bildirilen 10 sigortalı varsa ve bu 10 sigortalı için 300 gün bildirim yapılmışsa, 2021 yılının Ocak ayında bu iş yerinde 750 TL asgari ücret desteği uygulanacaktır. İşte asgari ücret desteği konusunda merak edilenler...