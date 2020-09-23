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Asgari ücret ile çalışan milyonları ilgilendiriyor! Vergi ayarı...
Milyonlarca çalışan bu konuyu araştırıyor. Vergi dilimi kimlerin maaşını etkileyecek? Asgari ücret ile çalışan vatandaşların vergi diliminden dolayı maaşları düşecek mi? En çok merak edilen ise kısa çalışma ödeneğinden yararlanan asgari ücretlilerin durumunun ne olacağı? Eylül ayının sonunda yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine girecek vatandaşlar için konunun tüm detayları haberimizde...
Asgari ücretli çalışanlar eylül ayının gelmesiyle birlikte maaşlarında bir düşüş olup olmayacağını merak ediyor. Her yıl evli ve çocuklu asgari ücretliler yüzde 20 gelir vergisi dilimine girdikleri için, asgari geçim indirimi (AGİ) ile birlikte ellerine geçen net ücret azalıyordu. Fakat bu yıl asgari ücrete vergi ayarı yapıldı. Gazetevatan Yazarı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yazdı... İşte asgari ücretle çalışan vatandaşları çok yakından ilgilendiren konunun detayları...