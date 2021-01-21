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Asgari ücret, emekli aylığı, 65 yaş aylığı... Hepsi zamlandı
Asgari ücret ve emekli maaşlarının zamlanmasıyla birlikte sosyal yardımlar kapsamında devletin vatandaşlara ödediği ücretlerde de artış yaşandı. 65 yaş aylığından engelli aylığına, evde bakım maaşına kadar birçok ödeme zamlandı. Ayrıca yeni senede kıdem tazminatının tavanı yükseldi. Hangi ödemeler, ne kadar arttı ve bu ödemelerden kimler, nasıl yararlanacak? İşte tüm detaylar...
65 yaş aylığı memur maaş katsayısındaki artışa göre her yıl ocak ve temmuz ayında yeniden belirleniyor. 65 yaşını doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi, herhangi bir geliri olmayan kişilere devlet maaş ödüyor.