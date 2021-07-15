Asgari ücret desteği! Geriye dönük olarak da uygulanacak

Asgari ücret desteği geliyor. Detaylar netleşti. Her bir asgari ücretli için 75 TL ödenecek. Ocaktan itibaren geçerli kabul edilecek. Asgari ücret desteğinin 2021 yılında da uygulanmasına ilişkin yasal düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. İşçi başına günlük 2.50 TL, aylık 75 TL tutarındaki destek ocak ayından geçerli olacak. Önceki aylara ait birikmiş destek tutarları da işletmelerin ödemeleri gereken primlerden topluca mahsup edilecek.

Asgari ücret desteği ilk olarak 2016 yılında verilmeye başladı ve o tarihten bu yana her yıl çıkartılan kanunlarla devam etti. 2018 yılında 9 ay olan asgari ücret desteği diğer yıllarda 12 ay olarak uygulandı. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda önceki akşam torba kanun teklifinin görüşmeleri sırasında kabul edilen önergeyle asgari ücret desteği 2021 yılında da uygulanacak. Kabul edilen önergeye göre, geçen yıl prime esas günlük kazancı 147 TL (aylık 4 bin 410 TL) ve altında olan işçiler için ödenen prim gün sayısını aşmamak üzere bu yıl işçi başına günlük 2.50 TL, aylık 75 TL asgari ücret desteği verilecek.

GERİYE DÖNÜK UYGULANACAK

Asgari ücret desteği ocak ayından geçerli olmak üzere aralık ayına kadar uygulanacak. Kanun yürürlüğe girinceye kadar olan döneme ait asgari ücret destekleri, işletmenin ödeyeceği diğer sigorta primlerinden topluca mahsup edilecek. Mahsuplaşma işlemi, kanun çıktıktan sonra verilecek ilk beyanname ile gerçekleştirilecek.

SENDİKALI İŞLETMELERE KISMİ AVANTAJ

Asgari ücret desteği, toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işyerlerinde geçen yıl günlük 294 TL (aylık 8 bin 820 TL) ve altında ücretle çalışan işçi sayısına göre yapılacak. Böylece, sendikalı ve toplu iş sözleşmeli işyerlerinde daha fazla işçi için asgari ücret desteği verilecek.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, görüşmeler sırasında söz alarak düzenleme için teşekkür ederken, toplu sözleşmeli ve sendikalı işletmeler için asgari ücret desteğinin 75 lira yerine 150 lira olarak uygulanması suretiyle bir pozitif ayrımcılık beklediklerini söyledi. Ancak, önergede bu yönde bir değişiklik yapılmadı.

İşçilerine asgari ücretin en az iki katı ücret ödemek zorunda olan linyit ve taşkömürü çıkartılan işyerlerinde yer altında çalışan işçiler için günlük 392 TL (aylık 11 bin 760 TL) rakamı dikkate alınacak. Ücreti bu rakama kadar olan işçiler için asgari ücret desteği sağlanacak.

İŞSİZLİK FONU’NDAN DESTEK VERİLECEK

Asgari ücret desteği bu yıl da İşsizlik Fonu’ndan finanse edilecek. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan , İşsizlik Fonu’ndan beş yıldır patronların teşvik edildiğini, bunun yanlış bir uygulama olduğunu belirterek, “İşçinin fonundan patronları teşvik etmeyin. İlla patronları teşvik etmek istiyorsanız da bütçeden teşvik edin” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, 2000 yılından 9 Temmuz 2021’e kadar olan dönemde İşsizlik Fonu’ndan yapılan giderlerin yüzde 68’inin çalışanlara ve işsizlere yapılan doğrudan yardımlardan oluştuğunu söyledi. Erdem, bunun 153 milyar liraya tekabül ettiğini belirtti. Erdem, fondan yapılan harcamalarının yüzde 26’sının (59 milyar lira) ise istihdamı artırmak üzere işverenlere verildiğini kaydetti.

“DESTEĞİN ASGARİ ÜCRETE ORANI DÜŞTÜ”

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, asgari ücret desteğinin ilk başladığı 2016 yılında 100 lira olduğunu ve o günkü brüt asgari ücretin yüzde 6.1’ine karşılık geldiğini, bugün ise yüzde 2.1’e düştüğünü belirtti. Usta, 75 lira olan asgari ücret desteğinin güncellenmesi gerektiğini söyledi.

İŞÇİ ÇIKARTAN ALAMAYACAK

Asgari ücret desteğinden yararlanacak iş yerlerinin işçi sayısının, geçen yıl çalıştırılan aylık bazda en düşük işçi sayısının altına düşmemesi gerekiyor. Örneğin geçen yıl şubat ayında 6, diğer aylarda 8 işçi çalıştırmış olan bir iş yerinde bu yıl 5 işçi çalıştırılan aylarda asgari ücret desteği verilmeyecek, 5 ve üzerinde işçi çalıştırılan aylarda verilecek.

Bu yıl yeni kurulan şirketler ile daha önce kurulduğu halde geçen yıl hiç işçisi olmayan işyerleri ise 2021’de çalıştırdıkları tüm işçiler için destek alabilecekler.

Çalıştırdıkları işçilerle ilgili aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesini yasal süresi içerisinde vermeyen, sigorta primlerini yasal süresinde ödemeyen işverenler asgari ücret desteğinden yararlanamayacak. Sigortasız işçi çalıştırdığı veya çalışmayan kişileri sahte sigortalı bildirdiği tespit edilen işverenler de destek alamayacak.

GÜNDELİKÇİ ÇALIŞTIRANLAR DA YARARLANACAK

Asgari ücret desteğinden, ev hizmetlerinde gündelikçi, çocuk ve hasta bakıcısı çalıştıranlar da yararlanabiliyor. (Habertürk)