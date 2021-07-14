Asgari ücret desteği geliyor! Ve kabul edildi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar! Asgari ücrete devlet desteği geliyor. Asgari ücretlilere yönelik devletin işverene verdiği ücret desteği torba kanun teklifinde yer aldı. Buna göre sektör ayrımı yapılmadan asgari ücretten maaş veren işverene 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

2021 YILINDA UYGULANMAMIŞTI

İşçinin işverene olan yükünün azaltılması kapsamında uygulama ilk kez 2016 yılında fiiliyata geçmişti. Ancak 2021 yılında kanuna ilişkin tarih güncellemesi yapılmamıştı ve işverene asgari ücret desteği verilmemişti. Kanun maddesinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından devlet tarafından asgari ücretli işçi çalıştıran işverenler desteklenmiş olacak. (Hürriyet)