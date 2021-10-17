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Asgari ücret, AGİ, İşsizlik maaşı 2022'de ne kadar olacak?
Asgari ücretle çalışanlar, asgari ücrete 2022'de ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Asgari ücret zammı ile ilgili rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Milyonlarca asgari ücretlinin maaşları artarken asgari ücret artışı , AGİ, İşsizlik maaşı gibi ödemelerinde artmasını sağlayacak. Peki 2022'de AGİ ve işsizlik maaşı ne kadar olacak? İste merak edilen detaylar...
Asgari ücretin artmasıyla birlikte AGİ’den işsizlik maaşına kısa çalışmadan doğum borçlanmasına tüm rakamlar değişecek. İşte 2022 yılının asgari ücretine göre yeni ödemelerin hesabı...