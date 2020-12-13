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Asgari ücret açıklaması! 'işveren ve hükümet...'

AA |  13 Aralık 2020 Pazar - 11:40 | Son Güncelleme : 13 12 2020 - 11:45

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamda. Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısı 15 Aralık'ta yapılacak. Türk-İş'ten asgari ücret artışı ile ilgili açıklamalar ise gelmeye devam ediyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde önce işveren ve hükümetten rakam beklediklerini belirterek, "Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz. Biz de isteriz işveren ve hükümetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı." dedi.


Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada, asgari ücretin işçi, işveren  ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonunca  belirlendiğini anımsatarak, komisyonda işçi adına 40 yıldır Türk-İş'in masada  olduğunu söyledi.
 
Asgari ücretin 40 yıl içerisinde sadece 4 kez işçi, işveren ve  hükümetin mutabakatıyla belirlendiğine dikkati çeken Atalay, "Asgari ücret 40  sene önce başlangıç ücretiydi ama şimdi 7 milyon işçinin 'geçim ücreti' oldu.  'Geçim ücreti' diyorum ama insanlar bu ücretle geçinemiyor." diye konuştu.
 
Rakam Hak-İş ve DİSK ile paylaşılacak
 
 Bugüne kadar asgari ücret görüşmelerinde bilimsel nitelikteki  araştırmalar çerçevesinde makul ve mantıklı taleplerle masada olduklarını dile  getiren Atalay, "Mevcut asgari ücret rakamıyla insanların geçinme şansı yok. Onun  için işverenler, hükümet ve TÜİK mantıklı ve makul bir rakamı komisyon üyelerinin  önüne getirmeli. Komisyondaki arkadaşlarımızın bize ileteceği bu rakamı, biz de  Hak-İş ve DİSK ile paylaşırız." dedi.
 
Atalay, diğer yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücrette talep  ettikleri rakamı dile getirmediklerine vurgu yaparak, şunları söyledi:
 
 "Önce işveren ve hükümet getirsin rakamı. Makul, mantıklı,  çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz. Biz de  isteriz işveren ve hükümetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir  rakam olmalı."
 
Yeni asgari ücrete dair kafalarında bir rakam olduğunu bildiren  Atalay, sözlerini şöyle tamamladı:
 
 "TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını açıklasın. Ona göre  hareket ederiz. Toplumun yüzde 40'ı güzel bir haber bekliyor. Güzel haberlere  toplumun bu dönemde daha çok ihtiyacı var. İnşallah, umut ettiğimiz bir rakam  önümüze gelir, biz de masada imzalarız."
 
  
 

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