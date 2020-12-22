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Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman? 2021 Asgari ücret ne zaman belirlenecek?

22 Aralık 2020 Salı - 16:18 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 16:18

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak 20 milyon kişiyi ilgilendiren Asgari Ücret Belirleme toplantısında TÜİK, asgari geçim tutarını hafif, orta ve ağır iş kollarında çalışmasına göre belirledi ve komisyona sundu. Yeni asgari ücretle, asgari geçim indirimi, GSS primi ve tazminatlar değişecek. Milyonların gözü kulağu, yeni asgari ücretin belirleneceği 4. toplantıda. Peki, Asgari ücret ne zaman belirlenecek? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret ile ilgili tüm detaylar ve Asgari ücret görüşmelerinde 4. toplantının tarihi...


Milyonlarca kişinin gözü  Asgari Ücret Belirleme görüşmelerinde. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda önerisini sundu. TÜİK, 2 bin 792.10 lira asgari ücret önerdi. Bu gelişmelerin ardından Türk-İş, TÜİK'in asgari geçim tutarını değerlendirdi. Türk-İş'ten toplantının ardından "Bu  rakamlar ülke gerçeklerini kesinlikle yansıtmıyor. Aylık 2 bin 324 lirayla  geçinilmediğini işverenler de hükümet de gayet iyi biliyor." açıklaması yapıldı. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak 20 milyon kişiyi ilgilendiren Asgari Ücret Belirleme görüşmelerinin 3. toplantısının ardından gözler yeni rakamın netleşeceği asgari ücret 4. toplantısına çevirildi. Peki, Asgari ücret ne zaman belirlenecek? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret ile ilgili tüm detaylar ve yeni rakamın kesinleşeceği Asgari ücret 4. toplantısının tarihi...
 
 
TÜİK'İN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ 
 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yaptı.
 
Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat  katıldı. Yaklaşık 3.5 saat süren toplantıda, TÜİK temsilcisi tarafından sunum yapıldı. 
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri zam pazarlığında dikkate alınan bir işçinin asgari geçim tutarını paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.
 
Buna göre, TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bekar işçi için hesaplanan asgari geçim tutarı geçen yıla göre yüzde 19.78 oranında artışla 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta işlerde çalışan işçi için yüzde 20.17 artışla 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde ise yüzde 20.53 artışla 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak önerildi.
 
TÜRK-İŞ ÖNERİLEN ASGARİ ÜCRETİ DEĞERLENDİRDİ
 
Türk-İş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Asgari  Ücret Tespit Komisyonu'nda paylaştığı bekar bir işçinin asgari geçim tutarlarının  ülke gerçeklerini yansıtmadığını kaydetti. 
 
Toplantıda, Türk-İş heyetinin görüş ve taleplerini sunmasının ardından  TÜİK temsilcisinin bekar bir işçinin asgari geçim tutarına dair rakamları  paylaştığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
 
"Bir işçinin asgari geçim tutarı, bizim görüşmelerde önem verdiğimiz  bir göstergedir. Bugün TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarını ağır işlerde  çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için  2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş  olarak açıkladı. Kasım ayına ait bu rakamlar, ülke gerçeklerini kesinlikle  yansıtmıyor. Aralık ayı ve gelecek yıl enflasyon verisi göz önünde  bulundurulduğunda, bu rakamların daha da düşük kalacağı ortada. TÜİK'in  açıkladığı rakamın sadece bekar bir işçi için geçerli olduğuna dikkati çeleriz.  Mevcutta aylık 2 bin 324 lira olan asgari ücretle geçinilmediğini işverenler de  hükümet de gayet iyi biliyor. Görüşmelerin başından beri dile getirdiğimiz insan  onuruna yakışır bir ücret. Bunu savunmaya devam ediyoruz. TÜİK'in bugün  açıkladığı rakamlar, maalesef çalışanların beklentilerinin altında kaldı."
 
ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?
 
Bu arada komisyonun dördüncü ve son toplantısını gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapacağı öğrenildi.
 
YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
 
  Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi  olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon,  yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en  az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği  halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
 
 

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