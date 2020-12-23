Asgari ücret 2021 ne kadar olur? Enflasyona göre 2021 asgari ücret tahminleri! 2021 TÜİK asgari ücret teklifi…

Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? sorusu 2021 yılına sayılı günler kala sadece asgari ücretliler değil, tüm çalışanlar tarafından soruluyor. TÜİK üçüncü asgari ücret görüşmelerinin ardından asgari ücret için 2 bin 792.10 lira önerdi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrimiçi düzenlenen toplantıda, bugün işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyeti sunum yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri zam pazarlığında dikkate alınan bir işçinin asgari geçim tutarını paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

Asgari ücret 2021 gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2020 yılının sona erip Ocak ayının başlamasıyla emeklinin, memurun ve işçinin maaşları da artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 6 aylık enflasyon oranına göre zamlanırken, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkını baz alınarak zamlanıyor. 7 milyon çalışanı doğrudan, 20 milyon kişiyi de dolaylı ilgilendiren asgari ücrette sona yaklaşıldı.

Asgari ücretteki artış kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı rakamlarını da etkiliyor. Kısa çalışma ödeneğinin en düşük rakamı brüt asgari ücretin yüzde 60'ını işsizlik maaşı ise yüzde 40'ını oluşturuyor. İşsizlik maaşının en üst rakamı brüt asgari ücretin yüzde 80'i, kısa çalışma ödeneğinde en üst maaş ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Böylece yüzde asgari ücret 17.18 veya yüzde 19.18 oranında artmış olacak.

2021 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması hâlinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak.

Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.

4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.

5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

AGİ, İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DE NETLEŞECEK

Asgari Geçim İndirimi'nin artışını da açıklamış olacak. Asgari ücret sadece bunları değil işsizlik maaşını, kısa çalışma ödeneğini ve nakdi ücret desteğini de artıracak.

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2021 yılı asgari ücreti ise 22 Aralık'ta üçüncü toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından dördüncü yani önümüzdeki hafta yapılacak görüşmeler sonrasında belli olması bekleniyor.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET MİKTARLARI

2020 ASGARİ ÜCRET: 2 bin 324 lira 71 kuruş2019 ASGARİ ÜCRET: 2 bin 20 TL

2018 ASGARİ ÜCRET: 1603 TL

2017 ASGARİ ÜCRET: 1404 TL

2016 ASGARİ ÜCRET: 1300 TL

2015 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL

2014 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL

2013 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL