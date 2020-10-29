Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? 2021 yılında asgari ücret ne kadar olur tahmini…

Asgari ücret 2021 beklentisi üzerine yapılan aramalar yıl sonunun yaklaşmasıyla yeniden arttı. Merkez Bankası’nın enflasyon oranlarını açıklamasıyla ‘’Asgari ücret 2021’de ne kadar olacak’’ sorusun cevabına yönelik araştırmalar işçiler tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte 021 yılında asgari ücret ne kadar olur tahmini…

Enflasyon oranından etkilenen asgari ücrete yönelik araştırmalar Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporu toplantısında yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.9’dan yüzde 12.1’e yükselttiklerini açıklamasıyla arttı. Uysal, döviz kuruna istinaden yaptığı açıklamada, 'Kur seviyesi zaman zaman ekonomik temellerden uzaklaşma yaşanabilir orta vadede normalleşme göreceğiz, seviye için tahmin ve hedefimiz yok' dedi. Peki, Asgari ücret 2021’de ne kadar olacak? İşte 2021 yılında asgari ücret ne kadar olur tahmini…

Murat Uysal orta ve uzun vade enflasyon oranları için şunları söyledi; “Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 11,1 ile yüzde 13,1 aralığında (orta noktası yüzde 12,1), 2021 yılı sonunda yüzde 7,1 ile yüzde 11,7 aralığında (orta noktası yüzde 9,4) gerçekleşeceği öngörülmektedir.”

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası’nın enflasyon oranlarına dair tahminleri doğru çıkması durumunda, yani 2020 yıl sonunda enflasyon oranı yüzde 12.1 olursa, maaşlara en az bu düzeyde bir zam yapılması beklenir. 2 bin 324 TL olan asgari ücret yüzde 12.1’lik zam ile 2 bin 605 TL’ye yükselir.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret zamları her yıl olduğu Aralık ayında yapılan görüşmeler sonucunda belirlenecek. 2021 Ocak ayı itibari ile de asgari ücret zamlı olarak verilmeye başlanır.

Enflasyon oranı kararı Aralık ayı sonunda net olarak verileceğinden, 2021 Ocak ayı itibariyle zamlı olarak asgari ücret verilecek.

AB KOMİSYONU DA ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞINA BAŞLADI

Türkiye’de asgari ücrete yönelik tartışmalar gündem olurken, AB de ülkelerinden asgari ücrete yönelik adımlar atılmaya başlandı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerde asgari ücretlerin pazarlık ve toplu iş sözleşmeleri ile belirlenmesini içeren yeni yönetmelik teklifinde bulundu.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu İş ve Sosyal Haklardan Sorumlu Üyesi Nicolas Schmit, "asgari ücret" konusuna Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Dombrovskis, bütün AB ülkelerinde çalışanların yaşamlarını yeterli koşullarda sürdürmesi gerektiğini belirtti.



İşçi ve işveren organizasyonları gibi sosyal ortakların ulusal ve yerel olarak asgari ücretlerin müzakeresinde önemli rol oynadıklarını anımsatan Dombrovskis, ücretlerin toplu iş sözleşmeleri ile belirlenmesini desteklediklerini anlattı.



Schmit de AB ülkelerindeki işçilerin yüzde 10'unun yoksul olduğunu ve bunun değişmesi gerektiğini söyledi.



Çalışan bir kişinin zorlanmadan geçinebilmesi gerektiğini ifade eden Schmit, "Asgari ücretler, son yıllarda daha hızlı yükselen diğer ücretlere yetişmek zorundadır. Toplu iş sözleşmeleri ve toplu pazarlık bütün AB üyesi ülkelerde standart haline gelmelidir." diye konuştu.



Yönetmelikte, AB ülkelerinde asgari ücret belirleme konusunda toplu pazarlığın teşvik edilmesi, ücretlerin güncellenmesi için açık kriterler belirlenmesi, ücret belirleme sürecine sosyal ortakların katılımının güçlendirilmesi, ücretlerde kesintilerin sınırlandırılması ve ülkelerinin bu konudaki durumunun AB Komisyonuna yıllık raporlanması öngörülüyor.



Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor.



AB'DE ASGARİ ÜCRET



AB üyesi 27 ülkenin 21'inde asgari ücret uygulaması bulunuyor. AB içerisinde asgari ücret en düşük 312 avro ile Bulgaristan'da ve en yüksek 2 bin 142 avro ile Lüksemburg'da uygulanıyor.



Asgari ücret uygulanmayan AB ülkeleri ise Danimarka, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avusturya, Finlandiya ve İsveç olarak öne çıkıyor. Bu ülkelerde ücretler toplu iş sözleşmesi müzakereleri sonucunda belirleniyor.