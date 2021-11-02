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Asena mahkemeye koştu 'Tüp bebek tedavisi görüyorum unutun beni' dedi! Her şeyi sildirdi...
Oryantal Asena,2017 yılında Hasan Dere ile evlenip hayatını değiştirmeye karar vermişti. Hakkında yapılan eski haberlerin manevi olarak kendisini yaraladığını söyleyen Asena, evlenmeden önce verdiği pozların silinmesi için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Hakimlik, haberlerin 10 yıllık süreyi aştığı için unutulma hakkı kazandığını belirledi ve Asena'nın talebi kabul edildi.
Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlenmiş ve hayatını değiştirmeye karar vermişti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran oryantal, evlenmeden önce verdiği pozları sildirmek istediğini belirtti.