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Asena Atalay'dan yeni markasına 5 milyon TL!

26 Ağustos 2020 Çarşamba - 11:57 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 11:57

Üç yıl sonra yeniden tekstil işine başlayan Asena Atalay, 5 milyon TL'lik sermayeyi iki katına çıkarmak istiyor.


Asena Atalay, 2017 yılında modaya el atmış, kendi adıyla markalaşmak istemişti. Hollandalı Alex Jansen ile ortak olan sunucu, daha sonra anlaşamayıp ayrılmıştı.
 
Asena, üç yıl aradan sonra yeniden tekstil işine başladı, bir yatırımcı ile yeni bir marka yarattı. Ünlü isim, internet üzerinden satışını yaptığı kıyafetlerinin modelliğini de kendi yapmaya başladı.
 
 
Posta gazetesinde yer alan habere göre; Asena ve ortağı, bu işe 5 milyon TL yatırdı. Online satıştan yüksek rakamlar kazanan 30 yaşındaki sunucu, sermayesini 10 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor.
 

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