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ASELSAN yeni öğrencilerini bekliyor

AA |  25 Temmuz 2020 Cumartesi - 16:38 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 16:38

Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla geçen yıl kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni eğitim öğretim yılı için öğrencilerini bekliyor.


ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan  Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu  Lisesinin geçen yıl kurulduğunu ve çok yoğun bir dönem geçirdiklerini  söyledi.
 
Mesleki eğitimin önemine işaret eden Karataş, "Bütün dünyanın dert  ettiği, özellikle Türkiye için çok kritik konulardan biri bu. Çünkü üretim  aşaması ve üretim odaklı bir şeyler yapıyorsanız, üretim kalitesi sizin teknik  elemanlarınızın kalitesiyle birebir aynı odakta devam ediyor. Savunma sanayisinde  daha hassas, daha derin, daha çeşitli yeteneklere sahip olmak gerekiyor. Biraz  daha kararlı ve mesleki iradeye sahip gençlerimizi yetiştirmemiz gerekiyor.  Yetenek profiline baktığımızda biz sektör için aranan elemanı yetiştirmeye  çalışıyoruz. Bu yıl da öğrencilerimizi liseye kabul etmek için hazırız." dedi.
 
Karataş, geçen yıl sıralamada yüzde 1'lik dilime giren öğrencileri  liseye kabul ettiklerini dile getirerek, "Öğrenciler Anadolu lisesi ya da fen  lisesi yerine ASELSAN ile mesleki liseyi bağdaştırdıkları için bizi tercih  ettiler. Bu bizim sorumluluğumuzu çok artırdı." diye konuştu.
 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da savunma elektroniği ve savunma  mekaniği programlarına toplam 120 öğrenci kabul edeceklerini söyleyen Karataş,  lisenin fiziksel özelliklerinin de yüksek düzeyde olduğunu ifade etti.
 
Karataş, lisenin öğrencilerine belirli ölçüde staj, istihdam ve burs  imkanı verildiğine dikkati çekerek, ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin  önemli bir rol model olacağını bildirdi.
 
"Yeni öğrencilerimiz için çok heyecanlıyız"
Lisede sadece teknik bilgiler değil, savunma sanayisi için temel  değerleri de vermeye çalıştıklarını vurgulayan Karataş, şunları kaydetti:
"Savunma sanayisinde çalışacak kişilerin farklı dinamiklere sahip  olması lazım. Duygusal dayanıklılıklarının yüksek olması gerekiyor. Mesleki  iradeleri güçlü, sabırlı ve birlikte başarma duygusuna sahip insanlar  yetiştirmemiz lazım. Biz hedeflerimizi öğrencilerimize aşılamak istiyoruz. Yeni  öğrencilerimiz için çok heyecanlıyız. Yeni öğrencilerimizi merakla  bekliyoruz."
 
Karataş, savunma sanayisinin Türkiye'nin bekası için çok kritik  olduğunu belirterek, "Türkiye'de savunma sanayisinde yaklaşık 50 bin kişilik bir  iş gücü var ama bizim yüzde 100 yerli ve milli ürünler çıkarabilmemiz için bunun  çok artması lazım." değerlendirmesinde bulundu.
 
Öğrencilerin yabancı dil seviyelerinin çok iyi olduğunu dile getiren  Karataş, çok yönlü mühendis ve teknisyenler yetiştirmek istediklerini kaydetti.
 

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