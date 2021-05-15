15 Mayıs 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.441 -0.25 EURO 10,2920 0.22
USD 8,4700 -0.37 ALTIN 501,370 0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

ASELSAN yeni ihracatlar için elini güçlendiriyor

AA |  15 Mayıs 2021 Cumartesi - 17:33 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 17:33

Türk savunma sanayisinin lider şirketi ASELSAN, 20 ülkede kullanılan uzaktan komutalı silah sistemleriyle ulaştığı başarıyı yeni ürünlerle daha da artırmayı amaçlıyor.


Şirket, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda  kara, hava ve deniz muharebesine yönelik farklı platformlarda kullanılabilen  farklı kalibre ve tipte silah ve silah atış kontrol sistemleri geliştiriyor,  üretiyor ve dünya ordularının hizmetine sunuyor.
 
 ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKKS), Türkiye dahil olmak  üzere, toplam 20 ülkede kullanılıyor. Şirket geçen yıl bu silah sistemlerinin  üretim, teslimat ve geliştirilmesine yönelik yoğun bir çalışma yürüttü.
 
Deniz platformları için geliştirilen 12,7 milimetre (mm) Stabilize  Makineli Tüfek Sistemi (Stamp-2), 25 mm Stabilize Top Sistemi (Stop-2) ve 30 mm  Stabilize Top Sistemi'nin (Muhafız-2) yurt içi ve dışı talepler kapsamında üretim  ve teslimatları sürdü.
 
Şirket 2020 yılı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının  ihtiyaçları kapsamında Stamp-2 Sözleşmesi imzaladı. Stop-2'nin Bahreyn'e ihracatı  gerçekleştirildi. Muhafız-2'nin Pakistan Deniz Kuvvetleri ile Katar Deniz  Kuvvetlerine teslimatları tamamlandı. Muhafız-2'nin Katar ve Endonezya'ya  ihracatına yönelik yeni sözleşmeler imzalandı. Ayrıca yeni nesil, hafif ve küçük  Stamp-2L sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara başlandı.
 
 Sarp sayısı 3 bin 100'e ulaştı
 
Kara araçları veya sabit tesisler için geliştirilen Sarp'ın Kara  Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü  (EGM) ihtiyacına yönelik seri üretim ve teslimatları devam etti. 2020 yılı sonu  itibarıyla teslim edilen toplam Sarp Sistemi sayısı 3 bin 100 oldu. Geçen yıl  yurt içi ve dışındaki projelerin teslimatları gerçekleştirildi. Sarp'ın  Macaristan'a ihracatına yönelik sözleşme imzalandı ve teslimatlar tamamlandı.
 
Katar Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı kapsamında 12,7 mm ve 7,62 mm  makineli tüfek ve anti-tank füzesi entegre edilebilen Serdar Tanksavar Füze  Sistemi teslimatlarına devam edildi.
 
 Sarp-Zafer'e Rus silahları
 
 ASELSAN, UKSS'lerin yurt içi ve dışındaki teslimatlarını yoğun şekilde  sürdürürken farklı ihtiyaçlara uygun yeni çözümler ve çeşitli silah  seçeneklerinin sistemde kullanılabilmesine yönelik geliştirme çalışmaları  yürütüyor. Bu çalışmalarda Sarp'ın yeni versiyonları Sarp-Zafer ve Sarp-L ve  Nefer insansız silah kulesi öne çıkıyor.
 
Geçen yıl EGM, Katar ve Kuveyt Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı  kapsamında 12,7 mm/7,62 mm makineli tüfek entegre edilebilir Sarp-Zafer'in Rus  menşeli 12,7 mm makineli tüfekle kullanımına yönelik Sarp-Zafer NSV ve Rus  menşeli 14,5 mm makineli tüfekle kullanımına yönelik Sarp-Zafer KPVT geliştirme  ve kalifikasyon çalışmaları gerçekleştirildi.
 
 Ayrıca EGM, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Bahreyn Silahlı  Kuvvetlerinin ihtiyacı kapsamında 7,62 mm/5,56 mm makineli tüfek entegre  edilebilir Sarp-L'nin kalifikasyonları yapıldı. EGM'nin ihtiyaçları kapsamında  Sarp-L'nin araç içerisinden mühimmat yükleme yeteneğine sahip versiyonu  geliştirilerek kalifiye edildi.
 
Öte yandan, Sarp-L'nin Hisar-A Projesi kapsamındaki teslimatlarla  envantere girmesi öngörülüyor.
 
 
 
Zırhlıların yeni silahı Nefer-L
 
Batı veya doğu menşeli 25/30 mm otomatik topların ve anti-tank  füzelerinin takılabildiği, üzerinde 12,7 ve 7,62 mm eş eksenli silahın yer aldığı  Nefer Silah Sistemi, hafifliği, düşük silueti ve diğer yetenekleriyle pazarda bir  ilk olma özelliğine sahip bulunuyor.
 
Hareket halinde, gece/gündüz koşullarında, sabit, hareketli hedeflere  karşı paletli veya tekerlekli kara araçlarında ve sabit platformlarda  kullanılabilen Nefer'in kalifikasyonları gerçekleştirildi.
 
Zırhlı muharebe aracı, diğer taktik kara araçları ve sabit tesislerde  kullanılmak üzere geliştirilen Nefer-L'nin de kalifikasyonları tamamlandı, sabit  tesis uygulamasına yönelik faaliyetleri yapıldı.
 
  
 

ETİKETLER

ASELSAN silah sanayi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.