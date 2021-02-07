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ASELSAN yatırımına "proje bazlı devlet yardımı"

AA |  07 Şubat 2021 Pazar - 8:23 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 8:23

ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ tarafından Konya'da yapılacak silah ve silah sistemleri üretim tesisi yatırımının "proje bazlı devlet yardımı" uygulamasıyla desteklenmesi kararlaştırıldı.


Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ tarafından Konya'da  yapılacak  silah ve silah sistemleri üretim tesisi yatırımı, Yatırımlara Proje  Bazlı Devlet Yardımı  Verilmesine İlişkin Karar'da belirtilen usul ve esaslar  çerçevesinde desteklenecek.
 
Kasım 2019'da başlayan yatırım 3 yıl içinde tamamlanacak, yatırımın  öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek.
 
Sabit yatırım tutarı 830 milyon 692 bin 17 lira olarak öngörülen proje  sonunda 168 ilave istihdam sağlanması ve 30 nitelikli personel çalıştırılması  hedefleniyor.
 
Yatırım süresi sonunda yılda 1000 adet silah sistemi, 5 bin adet hafif  kalibre silah ve 240 adet orta kalibre silah üretilmesi hedefleniyor.
 
 Sağlanacak destekler
 
Yatırım projesine, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV  iadesi, vergi indirimi (Vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde  75, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100),  sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl),  gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 25  milyon lira) sağlanacak.
 
Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari  ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.
 
  
 

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