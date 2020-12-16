Aselsan ve Roketsan geliştirdi! Milli füzenin son testi yapıldı...

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: Başkanlığımızın koordinasyonuyla Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemimiz HİSAR-A +’nın envantere giriş öncesi son kabul testini yaptık." dedi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir HİSAR A füzesi ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: Başkanlığımızın koordinasyonuyla Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemimiz HİSAR-A +’nın envantere giriş öncesi son kabul testini yaptık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da milli ve yerli füzeye ilişkin, "Nitekim savunma sanayimizden yeni müjdeler alıyoruz. Milli ve yerli HİSAR A envantere giriş öncesi kabul testi yapıldı. Son test birkaç ay gecikti.

Normal şartlarda yurtdışından tedarik edilen parçaya ambargo uygulandı. Yerli parçayı kısa sürede geliştirdik, füzeye entegre ettik kısa sürede neticeye ulaştık. Dolaylı müdahalelerle yerli ürünlerle envantere almaya hazır hale getirdik. HİSAR A füzemizin seri üretimi hayırlı olsun" açıklamasını yapmıştı.