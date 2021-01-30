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ASELSAN, Sarp Silah Sistemi üretiminde 3 bine ulaştı

AA |  30 Ocak 2021 Cumartesi - 17:24 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 17:24

ASELSAN, uzaktan komutalı silah sistemleri ürün ailesinde yer alan Sarp üretiminde önemli bir başarı yakaladı.


AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilk kez 2011 yılındaki  Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen Sarp Silah Sistemi geçen sürede  Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen  projelerde farklı platformlara entegre edildi. Sarp, Türk Silahlı Kuvvetleri,  Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde başarıyla  görev yapıyor.
 
Yüksek adetli seri üretim sözleşmeleri ile sadece yurt içinde değil,  yurt dışında da birçok ülkede kullanılan Sarp, 10'uncu yaşında 3 bininci üretim  sayısına ulaştı.
 
 ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ'nin devreye girmesiyle Sarp ve  uzaktan komutalı silah sistemleri alanında çok daha etkin çalışmalar yürütülmesi  hedefleniyor.
 
Uzaktan komuta ve stabilizasyon özelliğiyle öne çıkan Sarp, sadece  yurt içinde değil, yurt dışında da ASELSAN'ı başarı ile temsil ediyor. 2020  yılında ilk defa bir Avrupa ülkesine ihraç edilmesiyle Sarp'ın hizmet verdiği  ülke sayısı 6'ya çıktı.
 
ASELSAN, Sarp ve uzaktan komutalı silah sistemleri ailesinin diğer  üyeleriyle 20 ülkede hizmet vermeye ve bu alanda dünyadaki 3 lider firmadan biri  olmaya devam ediyor.
 
Kara platformlarında yüksek isabet oranı sağlayan Sarp, küçük ve orta  kalibre silahlar için geliştirildi. Etkin atış gücünü, hassas keşif yeteneğiyle  birleştiren Sarp sistemi hafif ve düşük profil tareti sayesinde, hem taktik kara  araçlarında hava ve kara tehditlerine karşı hem de yerleşim bölgelerinde, sabit  tesislerde asimetrik tehditlere karşı kullanılabiliyor.
 
Sarp içerdiği termal ve TV kameralar ile lazer mesafe bulucu sayesinde  yüksek doğrulukta balistik çözüm üretiyor ve gece/gündüz koşullarında  kullanılabiliyor. Bu özelliklerinin yanı sıra atış hattı ve görüş hattı  stabilizasyonu, otomatik hedef takibi ve gelişmiş balistik algoritmalara sahip  olan Sarp, hareket halinde de yüksek hassasiyette atış ve yönlendirme  yapabiliyor.
 

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ASELSAN Sarp Silah Sistemi üretim
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