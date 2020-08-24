ASELSAN personel alıyor! ASELSAN iş başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları...

ASELSAN Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne mühendis alınacak. Başvurular internetten yapılabilecek. Peki, ASELSAN iş başvurusu nasıl yapılır? ASELSAN mühendis alımı başvuru şartları!

Yeni kurulan ASELSAN Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne mühendis alınacak. ASELSAN'ın internet sitesinden paylaştığı duyuruda Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'nde çalışmak ve ileri araştırma faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere mühendis alınacağı belirtildi. Peki, ASELSAN iş başvurusu nasıl yapılır? ASELSAN mühendis alımı başvuru şartları!

ASELSAN mühendis alıyor. ASELSAN'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni kurulan ASELSAN Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde çalışmak ve ileri araştırma faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere mühendis ihtiyacımız bulunmaktadır."

ASELSAN MÜHENDİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

- Elektrik/Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,

- Haberleşme/Mikrodalga konularında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olan,

- RF/Mikrodalga tasarımın yapıtaşlarını oluşturan konuların herhangi birisinde veya birkaçında bilgi sahip olan,

- Aktif/pasif RF/MW malzemelerle ilgili detaylı bilgi birikimine sahip olan,

- RF/MW tasarımla ilgili benzetim programlarını (ADS v.b.) kullanabilen,

- RF/MW ölçüm ve tasarım tekniklerini kullanabilen,

- Meta-malzemeler, RF güç yükselteçleri veya anten tasarımı konularından birisinde tercihen deneyimi olan,

- Üniversiteler ile ortak araştırma yapma ve çalışma kültürüne sahip olan,

- Analitik ve kavramsal düşünme yeteneği güçlü,

- Yeni teknolojileri takip eden, gelişime açık ve öğrenmeye istekli,

- Takım çalışmasına uyumlu, enerjisi ve kişisel motivasyonu yüksek, sorumluluk sahibi, proaktif ve disiplinli,

- Dikkatli, detaycı, yapıcı, süreç veri ve sonuç odaklı,

- Erkek adaylar için tercihen askerlik hizmetini tamamlamış.

ASELSAN'A ALINACAK MÜHENDİSLERİN İŞ TANIMI

- ASELSAN Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Program Müdürlüğü’nde, araştırma geliştirme ve tasarım faaliyetlerini yürütmek,

- Meta-malzemeler, anten tasarımı veya RF güç yükselteçleri konularından birisinde araştırma çalışmaları yürütmek,

- Çalışma konuları ile ilgili üniversitelerle projeler başlatmak ve ortak araştırma çalışması yürütmek,

- ASELSAN Araştırma Merkezi Direktörlüğü ve ASELSAN Sektör Başkanlıkları ile koordinasyon içerisinde çalışmak,

- Sistem/Alt Sistem seviyesi tasarım, entegrasyon ve test faaliyetlerinde görev almak.