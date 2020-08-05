ASELSAN nedir? ASELSAN görevleri nelerdir, ne iş yapar?

Ankara Çevreyolu'nda bir yolcu otobüsü, ASELSAN personelini taşıyan minibüse arkadan çarptı. Kazada, minibüsün içerisindeki yolculardan 1'i hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi de yaralandı. Haberin ardından ASELSAN nedir? ASELSAN görevleri nelerdir? ASELSAN ne iş yapar? Soruları da arttı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından TSK'nın askerî haberleşme ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla 1975 yılında Ankara'da kurulan savunma sanayisi şirketi olan Askerî Elektronik Sanayi (ASELSAN) ne iş yapar, görevleri nelerdi?

ASELSAN GÖREVLERİ NELERDİR, NE İŞ YAPAR?

Kuruluş yıllarından bu yana ileri teknolojiye dayalı olarak, programlı bir şekilde müşteri ve ürün yelpazesini genişletmiş olup, bugün modern elektronik cihaz ve sistemler geliştiren, üreten, tesis eden, pazarlayan ve satış sonrası hizmetlerini yürüten entegre bir elektronik sanayii kuruluşu haline gelmiş ASELSAN, farklı yatırım ve üretim yapısı gerektiren proje konularına bağlı olarak Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanlığı (HBT), Savunma Sistem Teknolojileri Grup Başkanlığı (SST), Radar Elektronik Harp İstihbarat Grup Başkanlığı (REHİS), Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grup Başkanlığı (MGEO) olmak üzere dört ayrı grup başkanlığını yapısında bulundurmaktadır. Ankara'da Macunköy, Akyurt, Gölbaşı ve Teknokent'te yerleşik dört ayrı tesiste üretim ve mühendislik faaliyetlerini sürdürmekte olan ASELSAN'ın Genel Müdürlüğü Ankara, Macunköy'de bulunmaktadır.

Kurum Teknofest İstanbul'un paydaşlarındandır.

Üretim alanı

ASELSAN, profesyonel telsiz, PMR telsiz gibi sivil ürünlerini 2006'da kurduğu AselsanNET Ltd. Şti. aracılığı ile yürütmektedir. AselsanNET'in genel müdürlüğü Ankara'da olup, İstanbul, İzmir Bölge Müdürlükleri ve yurt çapına yayılmış olan bayileri ve yetkili servisleri ile satış ve satış sonrası hizmetlerini yürütmektedir.

Çeşitli ülkelerde temsilcilikleri bulunan ASELSAN, ilk yurt dışı şirketi olan ASELSAN BAKÜ şirketini, 1998 yılında Azerbaycan'da kurarak faaliyete geçirmiştir. ASELSAN ayrıca TÜMAKÜDER'e üyedir.

Yönetim

9 kişilik yönetim kuruluna destek amaçlı

Hukuk birimi

Planlama ve koordinasyon birimi

İç denetim başkanlığı

9 genel müdür yardımcılığı,

5'i teknik genel müdür yardımcılığı, 4'ü idari genel müdür yardımcılığı olmak üzere.

Teknik genel müdür yardımcılıkları

HBT (haberleşme ve bilişim teknolojileri)

MGEO (Mikroelektronik Güdüm ve Elektrooptik)

Radar ve elektronik harp

Savunma sistemleri teknolojileri

UGES (ulaştırma güvenlik enerji ve sağlık)

İdari genel müdür yardımcılıkları

Mali yönetim genel müdür yardımcılığı

Teknoloji yönetimi genel müdür yardımcılığı

İş geliştirme ve pazarlama genel müdür yardımcılığı

Kurumsal yönetim genel müdür yardımcılığı