ASELSAN nedir? ASELSAN görevleri nelerdir, ne iş yapar?

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından TSK'nın askerî haberleşme ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla 1975 yılında Ankara'da kurulan savunma sanayisi şirketi olan Askerî Elektronik Sanayi (ASELSAN) ne iş yapar, görevleri nelerdi?
ASELSAN GÖREVLERİ NELERDİR, NE İŞ YAPAR?
Kuruluş yıllarından bu yana ileri teknolojiye dayalı olarak, programlı bir şekilde müşteri ve ürün yelpazesini genişletmiş olup, bugün modern elektronik cihaz ve sistemler geliştiren, üreten, tesis eden, pazarlayan ve satış sonrası hizmetlerini yürüten entegre bir elektronik sanayii kuruluşu haline gelmiş ASELSAN, farklı yatırım ve üretim yapısı gerektiren proje konularına bağlı olarak Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanlığı (HBT), Savunma Sistem Teknolojileri Grup Başkanlığı (SST), Radar Elektronik Harp İstihbarat Grup Başkanlığı (REHİS), Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grup Başkanlığı (MGEO) olmak üzere dört ayrı grup başkanlığını yapısında bulundurmaktadır. Ankara'da Macunköy, Akyurt, Gölbaşı ve Teknokent'te yerleşik dört ayrı tesiste üretim ve mühendislik faaliyetlerini sürdürmekte olan ASELSAN'ın Genel Müdürlüğü Ankara, Macunköy'de bulunmaktadır.
Kurum Teknofest İstanbul'un paydaşlarındandır.
Üretim alanı
ASELSAN, profesyonel telsiz, PMR telsiz gibi sivil ürünlerini 2006'da kurduğu AselsanNET Ltd. Şti. aracılığı ile yürütmektedir. AselsanNET'in genel müdürlüğü Ankara'da olup, İstanbul, İzmir Bölge Müdürlükleri ve yurt çapına yayılmış olan bayileri ve yetkili servisleri ile satış ve satış sonrası hizmetlerini yürütmektedir.
Çeşitli ülkelerde temsilcilikleri bulunan ASELSAN, ilk yurt dışı şirketi olan ASELSAN BAKÜ şirketini, 1998 yılında Azerbaycan'da kurarak faaliyete geçirmiştir. ASELSAN ayrıca TÜMAKÜDER'e üyedir.
Yönetim
9 kişilik yönetim kuruluna destek amaçlı
Hukuk birimi
Planlama ve koordinasyon birimi
İç denetim başkanlığı
9 genel müdür yardımcılığı,
5'i teknik genel müdür yardımcılığı, 4'ü idari genel müdür yardımcılığı olmak üzere.
Teknik genel müdür yardımcılıkları
HBT (haberleşme ve bilişim teknolojileri)
MGEO (Mikroelektronik Güdüm ve Elektrooptik)
Radar ve elektronik harp
Savunma sistemleri teknolojileri
UGES (ulaştırma güvenlik enerji ve sağlık)
İdari genel müdür yardımcılıkları
Mali yönetim genel müdür yardımcılığı
Teknoloji yönetimi genel müdür yardımcılığı
İş geliştirme ve pazarlama genel müdür yardımcılığı
Kurumsal yönetim genel müdür yardımcılığı