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ASELSAN marka değerini en fazla artıran şirket oldu

AA |  11 Haziran 2021 Cuma - 19:18 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 19:18

ASELSAN, Brand Finance tarafından hazırlanan 'En Değerli 100 Türk Markası' listesine göre marka değerini en fazla artıran firma oldu.


ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, 'En Değerli 100 Türk Markası'  listesinde 19'unculuğa yükselen şirket, geçen yıl 30'uncu sırada yer alıyordu.
 
Şirket, savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında  da marka değeri en yüksek firma oldu.
 
ASELSAN, Türkiye'nin en değerli markalarında, marka değerini yüzde  65,7 oranında artırarak alanında liderliğe oturdu. Marka değerlendirmesinde geçen  yıl AA derecesi alan ASELSAN, bu yıl yüksek çıkışıyla AA 'ya yükseldi.
 
Listeyle ilgili yayımlanan raporda "2020 yılının salgının da etkisiyle  markalar için iyi bir yıl olmadığı, en değerli 100 markanın toplam değerinin bir  önceki yıla göre (24,6 milyar dolar) yüzde 12,7 azalarak 21,45 milyar dolara  düştüğü anlaşılmaktadır." ifadesi yer aldı.
 
Buna rağmen ASELSAN, tüm markaların değerinin düştüğü salgın sürecinde  faaliyetlerine kesintisiz devam ederek listede 11 basamak yükseldi.
 
Açıklamada değerlendirmesinde yer verilen ASELSAN Kurumsal İletişim  Müdürü Berkan Karakurt şunları kaydetti:
 
"Dünyada alanında saygın kuruluşlar arasında yer alan Brand Finance  sıralamasında ASELSAN'ın yükselişini olumlu karşılıyoruz. ASELSAN markamız  ülkemizin önemli değerleri arasında yer alıyor. Bu anlayışla tüm paydaşlarımız  nezdinde deneyim odaklı bir marka stratejisi izliyoruz. Markamızı veriye dayalı  ölçüyor, öğreniyor ve kendimizi daha da geliştirmek adına süreçlerimizi sürekli  gözden geçiriyoruz. ASELSAN'a güvenen ve değer veren herkese teşekkür ediyoruz."
 

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ASELSAN Brand Finance marka
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