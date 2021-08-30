ASELSAN'ın minyatür bombası yeni yeteneklere kavuşuyor

Minyatür bomba, hava platformundan çoklu taşıma salanıyla atılabilen, sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen INS/GPS güdümlü bir mühimmat olarak geliştirildi.

100 kilometre menzile sahip minyatür bomba, maliyet etkin bir seçenek oluştururken düşük ikincil hasara sahip bulunuyor.

Delici etkinliğiyle 1 metre kalınlığındaki duvarı delebilen minyatür bomba için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile seri üretim sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN, minyatür bomba projesiyle beraber akıllı çoklu taşıma salanı da geliştirdi. Bu sayede F-16 uçaklarının kanat altlarına dörder adet minyatür bomba taşıyan birer çoklu salan yerleştirilebiliyor. Toplam 8 mühimmat 8 farklı hedefe angaje edilebiliyor.

Bu salanla beraber Türkiye'de ilk kez yerli pnömatik salan sitemi de geliştirilmiş oldu. Söz konusu gelişmenin ardından silahlı ve taarruzi insansız hava araçlarına yönelik yeni pnömatik akıllı salan varyant çalışmalarına da başlandı.

Hareketli hedeflere karşı etkili

ASELSAN minyatür bombanın seri üretim çalışmalarını sürdürürken bu kez mühimmatın varyantları üzerinde çalışmalara başlandı.

Kızılötesi arayıcı başlıklı "Man-in-the-Loop" özellikli minyatür bomba (IIR Minyatür Bomba) varyantı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilendi.

Kızılötesi arayıcı başlık sayesinde minyatür bomba önceki varyantta olduğu gibi sadece hareketsiz hedeflere değil, hareketli hedeflere karşı da etkili bir mühimmat olacak. IIR Minyatür Bomba ile ayrıca INS/GPS'in yerlileştirilmesi hedefleniyor.

Man-in-the-Loop özelliğiyle pilotla mühimmatın etkileşimi sağlanırken anlık olarak hedef güncellenmesi mümkün olacak.

Atıldıktan sonra da kontrol pilotta

İlk varyantta bırakıldıktan sonra nokta hedefe giden bir minyatür bomba varken, yeni varyantta pilotla etkileşime giren bırakıldıktan sonra kontrol edilebilen bir mühimmat ortaya çıkacak.

Kızılötesi arayıcı başlıklı minyatür bomba için ASELSAN öz kaynaklarıyla tasarım süreci devam ediyor. Tasarımın tamamlanmasıyla yer ve uçuş testleri gerçekleştirilecek. Yeni varyantın yakın zamanda envantere kazandırılması amaçlanıyor.

Patlamaya kadarki yol haritaları ve patlama etkisi farklı olan minyatür bomba varyantları aynı patlama gücüne sahip bulunuyor.