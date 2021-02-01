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ASELSAN'ın kent güvenliği yönetim sistemleri yaygınlaşıyor

AA |  01 Şubat 2021 Pazartesi - 14:14 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 14:14

ASELSAN tarafından emniyet güçlerinin kullanımına sunulan kent güvenliği yönetim ve plaka tanıma sistemleri yaygınlaşıyor, sistemlere yeni kabiliyetler ekleniyor.


ASELSAN, Emniyet Genel Müdürlüğünün ilave ihtiyaçlarını karşılamak  üzere 2020'nin son gününde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Kent  Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi (KGYS ve PTS)  kapsamında "Ek Talep Paketi-5" için 308,7 milyon liralık sözleşme imzaladı.
 
Alınan bilgiye göre, sözleşme ile Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Otomasyon  ve Sağlık Sistemleri (UGES) Sektör Başkanlığı tarafından emniyet ekiplerine  kentlerin güvenliğinin artırılması ve operasyonel faaliyetlerin hızlandırılması  amaçlı ürünler ile video analizlerin devreye alınacağı donanımlar teslim  edilecek.
 
Proje kapsamında 18 ildeki izleme ve yönetim sistemleri ilave  görüntüleme noktaları eklenerek genişletilecek. Genişleme kapsamında tasarımı  güncellenmiş yeni nesil 4K çözünürlükte sabit ve hareketli kameralar kullanıma  sunulacak.
 
İlave olarak proje kapsamında 10 ilde emniyet güçlerinin uzak mesafe  gece görüş kabiliyetlerini artırmaya yönelik soğutmalı (Dragon-Eye) ve soğutmasız  multisensör termal kameraların teslimatları yapılacak.
 
Proje kapsamında, emniyet birimlerinin ihtiyacına binaen, terörle  mücadele, asayiş ve güvenliğe katkı sağlamak amacıyla Türkiye’nin tüm il ve  ilçelerinde KGYS ve PTS'nin kurulumları gerçekleştiriliyor ve okullarda güvenli  eğitim ortamının tesis edilmesi amacıyla çevre görüntüleme sistemlerinin  kurulumları yapılıyor.
 
Milli olarak geliştirilen yazılımlar ile tüm sistemlerin tek bir  merkezden yönetilmesi yeteneği de Emniyet Genel Müdürlüğüne kazandırıldı.  Projeyle bugüne kadar teslimatı yapılan binlerce kamera ve plaka tanıma sistemi  emniyet güçleri tarafından etkin şekilde kullanılıyor.
 
ASELSAN'ın söz konusu sistemleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin  (KKTC) de kullanımına sundu. Projeye, CCTV ve PTS içeren KGYS'lerin KKTC'ye  kurulması dahil edildi.
 
Uluslararası hareketliliği etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgını koşullarına rağmen KKTC’ye sistemlerin teslimatları başarıyla  gerçekleştirildi.
 

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ASELSAN kent güvenliği yönetim
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