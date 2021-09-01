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ASELSAN ihracatta "iyi haberlere" hazırlanıyor

AA |  01 Eylül 2021 Çarşamba - 17:09 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 17:09

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin son yıllarda yakaladığı ihracat başarılarının yeni açılımlarla süreceğini belirtti.


Görgün, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) ve  şirketin faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
 
ASELSAN'ın her zaman IDEF'in gözdesi olduğunu vurgulayan Görgün, 7 bin  metrekare alanda 60'ı ilk kez olmak üzere 250 ürün sergilediklerini söyledi.
 
Deniz, kara, hava sistemleri yanında bu yıl uzay teknolojilerine yer  verdiklerini anlatan Görgün, ayrıca ASELSAN'ın var oluşuna uygun şekilde bir  millileştirme standı oluşturduklarını ifade etti.
 
KOBİ'lerle birlikte kritik ürünlerin alt bileşenleri veya sistemleri  için yerlileştirme/millileştirme çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Görgün,  "Bu kapsamda ortaya çıkan geniş bir havuzumuz var. Bu yıl 172 ürün sergiliyoruz.  Son birkaç yılda yerlileştirdiğimiz, millileştirdiğimiz ürün sayısı 400'ün  üzerinde. Bu ürünlerin yerlileştirilmesinin ülke ekonomisine katkısı 186 milyon  dolar. Hiç azımsanacak bir rakam değil. Bunu ASELSAN'ın büyüklüğü ve gücüyle  değerlendirdiğimizde daha da ilerleyebileceğini biliyoruz. Bunun için gayret  gösteriyoruz. Bu alandaki gayretleri nasıl geliştirebileceğimizi sürekli düşünüp  tartışıyoruz. Paydaşlarımızın da fikirlerini alıp uygulamaya sokmaya  çalışıyoruz." diye konuştu.
 
Bu yıl fuarda "sürdürülebilirlik" ve "doğayla barışık olma" temalarını  öne çıkardıklarını belirten Görgün, "Teknolojiyi geliştirirken doğaya, çevreye,  sürdürülebilir üretime özen gösterdiğimizi vurgulamak istedik. 5 binin üzerinde  canlı bitki vardı standımızda. Kullandığımız tüm fuar ekipmanlarının yüzde 90'ı  doğayla barışık, dönüştürülebilir malzemelerdi. Bu konuda da farkındalık  oluşturmak istedik." dedi.
 
Fuar kapsamında birçok ürün tanıtımı, anlaşma, imza töreni  gerçekleştirdiklerini ifade eden Görgün, IDEF için "Dolu dolu geçen, verimli, her  seferinde öğrenerek buradan ayrıldığımız, kendimizi geliştirmek için fırsat  olarak gördüğümüz bir etkinlik." değerlendirmesinde bulundu.
 
Yeni ülkeler, yeni açılımlar
Haluk Görgün, ASELSAN olarak ihracata dayalı büyümeyi ve gelişmeyi bir  hedef olarak belirlediklerini vurguladı.
 
Bu hedefe ulaşmak için önceleri direktörlük seviyesinde olan  "uluslararası iş geliştirme ve pazarlama" faaliyetlerini bir Genel Müdür  Yardımcılığı seviyesine çıkardıklarını anlatan Görgün, şunları kaydetti:
"Sektörlerimizin farklı birimlerinde yer alan uluslararası iş  geliştirmeci personelimizi merkezi bir yapıda toplayıp bütün ürünlerimizin tek  bir elden iyi pazarlanması ve pazarlandıktan sonra da takibinin yapılmasını  amaçladık. Bu takip ürünü teslim etmek, başarılı çalıştığını temin etmenin de  ötesinde paranızı alabilmeye varana kadar bir yol haritasıyla yürütüldü. En  önemli kaynağımız kaliteli ürünlerimiz. Bunları kısıtlı zamanda en doğru kimlere  pazarlamalıyız, bunların stratejilerini belirledik. "Tek bir barutum var, nerede  değerlendirmeliyim." yaklaşımıyla stratejik olarak ülkeleri ve ülkelerin  kullanıcılarını belirledik. Sonra peş peşe yeni ülkeler, yeni açılımlar ortaya  çıktı."
 
İhracat anlamında geçen yılki verilerin çok çarpıcı olduğuna işaret  eden Görgün, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyahatlerin çok kısıtlı  olduğu bir dönemde uluslararası alanda 454 milyon dolarlık sözleşme  imzaladıklarını ve tarihinde ilk defa 1 milyar dolarlık birikmiş ihracat  siparişine ulaştıklarını bildirdi.
 
Yeni siparişlerin 3'te 1'i yurt dışından
ASELSAN'ın geçen yıl toplam 1,2 milyar dolarlık sözleşme imzaladığına  dikkati çeken Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Geçen yıl tüm sözleşmelerin 3'te 1'i kadar sözleşmeyi ihracatla  yaptık. Daha önce yüzde 10-15 seviyelerinde olan bu oran geçen sene yüzde 30-35  olarak gerçekleşti. Bu büyük bir başarı. Biz platform üreticisi değiliz,  platformlara elektronik algılayıcılar, yazılım, sensörler, komuta kontrol  sistemleri sağlıyoruz. Dolayısıyla platform satıcılarıyla iyi iş birlikleri  kurarak onların satışlarına destek olmaya çalışıyoruz. Geçen yıl ilk defa ihracat  yaptığımız ülkeler oldu. 6 yeni ülkeye ihracat yaptık. Bu ülkelerden bazıları da  Avrupa ülkeleriydi. Bu sene de farklı açılımlar var. Dünyanın her yerinden ilişki  içinde olduğumuz ve güzel haberlerini imzaladıkça paylaşacağımız çalışmalar devam  ediyor. İhracat bizim sürdürülebilir yapının olmazsa olmazı. İyi haberleri  duymaya devam edeceksiniz."
 
"Siper'le güzel yurdumuzun korunmasına katkı sağlayacağız"
Hava savunma sistemlerine yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin  sorular üzerine Haluk Görgün, ASELSAN'ın bu sistemlerde çok önemli fonksiyonları  icra edecek ekipmanlar konusunda sorumluluk aldığını anımsattı.
 
Bunun geçmişten gelen iyi sistem, tasarım mühendisliği ve üretim  kabiliyetinden kaynaklandığını vurgulayan Görgün, şöyle konuştu:
"ASELSAN'ın haberleşme, arayıcı başlık, komuta kontrol, radar, dost  düşman tanıma sistemleri gibi alanlarda geçmişten beri elde ettiği birikim ve  tecrübe var. Hava savunma sistemleri, sistemlerin sistemleri olarak  adlandırılıyor, kompleks sistemler. Kendi içlerinde alt sistemler, alt  sistemlerin içinde de ayrıca sistemler var. Hisar projeleriyle çok ciddi yetenek  kazanıldı sistemlerin sistemleri konusunda. Bunların menzillerini artıracak  aşamalandırılmış projelerimiz var. Hisar'ın aşamaları var, Siper Projesi'nin de  aşamaları var. Bu projelerin füze ve füzelerin arayıcı başlıkları bakımından  çeşitlendirilmiş halleri var. ASELSAN füzeler için kullanılan bütün arayıcı  başlıkları yapabiliyor. ASELSAN'ın Siper'e giden yolda sorumlulukları altına  girebilecek konularda ciddi bir birikimi var. Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi  Siper'de de bu yapı taşlarını ölçeklendirerek, büyüterek sistemin tamamlanmasına  ve güzel yurdumuzun korunmasına katkı sağlayacağız."
 
Gölbaşı'nda ASELSAN'ın "ikizi" yükseliyor
Haluk Görgün, şirketin Gölbaşı yerleşkesinde yürütülen çalışmalara  ilişkin de bilgiler verdi.
 
Yerleşkede halen Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Sektör  Başkanlığının faaliyet gösterdiğini anlatan Görgün, şunları kaydetti:
"Binanın iki ucunun arası 250 metre. Bunun yanına ikizini yapıyoruz.  Bir uçtan bir uca baktığınızda 500 metrelik bir tesis olacak. Dolu dolu  kullanacağımız, iyi planladığımız bir tesis inşa ediyoruz. Macunköy şehrin  göbeğinde kaldı neredeyse, gelişmeye çok müsait değil. Macunköy'de faaliyet  gösteren birimlerimizden birisi Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör  Başkanlığını İvedik'teki yapısıyla beraber oraya taşımayı planlıyoruz. Bu yıl  sonu bina teslim olacak. Yıl sonu veya gelecek yılın başında yaklaşık 3 bin kişi  transfer edeceğiz oraya. SST'yi Gölbaşı'na taşımamızla ağırlık merkezi de biraz  oraya kayacak gibi olacak. Teknik anlamda Akyurt'ta da ciddi bir yapımız var.  Macunköy'de planlamalarımız devam ediyor. SST'nin çıkacağı yerleri nasıl  değerlendireceğimizi arkadaşlarımızla tartışıyoruz. Yapılabilecek birkaç  alternatif var. tam kararımızı vermedik ama aşağı yukarı şekillendi."
 

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