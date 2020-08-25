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ASELSAN güneş enerjisinde ithalatı dönüştürecek

AA |  25 Ağustos 2020 Salı - 16:27 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 16:27

ASELSAN, Türkiye'de güneş enerjisi alanında yürütülen çalışmalara teknolojik destek verecek.


AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, şirket bir süredir, güneş  panellerinde üretilen enerjiyi şebekeye vermek için gerekli güç dönüştürücüyü  (fotovoltaik evirici) geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.
 
Son 5 yılda kurulumu tamamlanan güneş enerji santrallerinde kullanılan  eviriciler için toplamda 250 milyon doların üzerinde ithalat gerçekleştirildi.  Üretilen enerjinin kullanıcıya ulaşması için hayati önemde olan fotovoltaik  eviricinin yerli üretilmesi için ASELSAN'daki çalışmalar son aşamaya geldi.
 
Enerji sektörü, son yıllarda Türkiye'ye yön veren ve en kayda değer  büyümenin sağlandığı ilk üç sektörden biri oldu. Güneş enerji santralleri saha ve  çatı uygulamalarıyla hızla büyüyen bir sektör haline geldi. Türkiye'de 7 binin  üzerinde güneş enerji santrali kurulurken, güneş enerjisi kurulu gücü 6 bin 232  megavata ulaştı.
 
ASELSAN, çalışmaları devam eden 250 kilovat gücünde dizi tip ürünle  evirici tedarikçisi olarak hızla büyüyen güneş enerjisi sektöründe yerini almayı  hedefliyor.
 
1500 volt DC gerilim seviyesinde çalışabilecek cihazla modern  teknoloji gereklilikleri sağlanarak enerji üretiminde verimlilik artırılacak.  Sahip olduğu altyapı sayesinde modüler merkezi şekilde bağlanabilme özelliği olan  ürünler, yatırımcıların tercihleri doğrultusunda kabin içi uygulaması ile merkezi  evirici yapısında da santrallerde görev alabilecek.
 
Ayrıca, RS485 ve PLC (opsiyonel) haberleşme altyapıları kullanılarak  yatırımcılar ile mühendislik, tedarik ve kurulum firmaları tarafından hem evirici  cihazı hem de santral bazında uzaktan izleme ve takip sistemleri  kullanılabilecek.
 

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ASELSAN güneş enerjisi ithalat
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