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ASELSAN geliştirdi, düşmanın iletişimi anında kesiyor! Polisin yeni vazgeçilmezi

ASELSAN tamamen yerli imkanlarla geliştirdi, şu an sadece 50 adet bulunuyor. 1 Mayıs 2021'de göreve başladı. Polis operasyonlarında kritik rol üstleniyor. Sinyal karıştırarak hedefin iletişimi anında kesiyor. Özel bir ekipmanla giyiliyor, iki dakikada kuruluyor. Radyasyon yok, radyo frekansı ile kullanılıyor. İşte polis operasyonlarının yeni gözdesi...

ASELSAN geliştirdi, düşmanın iletişimi anında kesiyor! Polisin yeni vazgeçilmezi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda dikkat çeken sırt tipi sinyal karıştırıcının kullanılma amacı ortaya çıktı. 
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