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ASELSAN, elektron tabancasıyla ilk ateşlemeyi yaptı

AA |  30 Nisan 2021 Cuma - 17:26 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 17:26

ASELSAN, eklemeli imalat amaçlı 3 boyutlu yazıcıların geliştirilip üretilmesinde önemli bir kabiliyeti ülkeye kazandırmaya hazırlanıyor.


 ASELSAN’da yürütülmekte olan  Elektron Tabancası Geliştirme Projesi'nde ilk ateşleme testleri başarıyla  gerçekleştirildi.
 
Eklemeli imalat amaçlı 3 boyutlu yazıcıların en kritik bileşeni olan  elektron tabancasıyla yakalanan başarı, savunma ve havacılık alanında  kullanılabilecek yerli ve milli 3 boyutlu yazıcı geliştirme çalışmalarında önemli  bir aşamanın daha geçilmesini sağladı.
 
Testlerde 4,32 kilovat güce sahip elektron demeti, vakum altında  bulunan 2 santimetre kalınlığında bakır test plakasına çarptırıldı. 10 saniyelik  süre boyunca açık tutulan elektron demeti bakır levhada yaklaşık 1,5 milimetre  çapta eriyik havuzu oluşturdu.
 
Daha yüksek voltaj değerlerinde elektron demeti çıkarmak için ark  oluşumunu önleyecek bir korona halkası tasarlanıp üretildi. Korona halkası ile  demet çıkarma testi gerçekleştirildi. Tasarlanan parça ark oluşumunu önleme  konusunda başarılı bir sonuç sağlayarak hedeflenen 90 kilovolt voltaj değerlerine  çıkılmasını sağladı. 90 kilovolt voltaj ve 10 miliamper akım değerlerine sahip  elektron demeti 1,2 milimetre kalınlığında alüminyum plakaya çarptırılarak  plakada 1 santim genişliğinde delik oluşturdu.
 
Çalışmaları yoğun bir şekilde devam eden elektron tabancası prototipi,  bu yıl içinde bir sonraki aşama olan "elektron demeti ile metal tozu etkileşim  deneyleri" için kullanıma hazır hale getirilecek.
 
3 boyutlu yazıcıyla çok boyutlu fayda
 
 Katmanlı imalat teknolojileriyle birlikte mühendisler, imalat kaynaklı  kısıtların ortadan kalkmasıyla tasarımlarını kısa sürede hayata geçirebiliyor,  daha hafif ve karmaşık parçalar üretebiliyor.
 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Stratejik Planı’nda  "Savunma ve Güvenlik Teknolojilerinde Yetkinlik Kazanmak" amacı kapsamında  belirtilen uçak, helikopter, füze, insansız hava aracı, uydu, jet motoru yurt içi  geliştirme projelerinde özellikle kritik ve maliyetli metal parçalarda katmanlı  imalat teknolojilerinin kullanılmasıyla performans, maliyet ve rekabet avantajı  sağlanabilecek.
 
Ayrıca havacılık bakım faaliyetlerinde de katmanlı imalat  teknolojileri kullanılabilecek. Bakım kuruluşlarının zayıf noktası olan tamir  süreçlerinde gerekli tamir malzemeleri katmanlı imalat yöntemi sayesinde  kolaylıkla tasarlanarak uçak üzerinde kullanılabilecek. Böylelikle tamirlerde  daha hızlı çözümler üretilirken kuruluş envanterinde yüksek miktarlı tamir  malzemesi tutulmayacak, depolama maliyetleri önemli ölçüde azalacak.
 
  
 

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