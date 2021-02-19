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ASELSAN duyurdu! Bugüne kadar 100 bin adet üretildi

AA |  19 Şubat 2021 Cuma - 17:47 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 17:47

ASELSAN, kendi tesislerinde "35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu (HSSM) ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki (PMT) Sözleşmesi" kapsamında, bugüne kadar 100 bin adet mühimmat elektroniği üretiminin gerçekleştirildiğini belirtti.


Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii  Başkanlığı liderliğinde yürütülen ve 29 Aralık 2017'de imzalanan sözleşme  kapsamında "ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat" üretiliyor.
 
Sözleşme çerçevesinde bugüne kadar 100 bin adet mühimmat  elektroniğinin  ASELSAN tesislerinde imalatı tamamlandı.
 
"ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat" hassas zaman sayma ve ölçülen  mühimmat çıkış hızına göre düzeltmeli zaman programlama yetenekleri sayesinde  yüksek vuruş hassasiyeti yakalıyor. Böylece namlulu sistemlerin etkili hava  savunma silahları olarak kullanılabilmelerine imkan sağlanıyor.
 
Modernize Çekili Top ve KORKUT sistemleri, ATOM 35 mm Parçacıklı  Mühimmat ile kullanıldığında savaş uçağı, helikopter gibi geleneksel hava  hedeflerinin yanı sıra havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava  araçları gibi modern hava tehditlerine karşı da etkili oluyor.
 
ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat, ASELSAN ana yükleniciliğinde Makina ve  Kimya Endüstrisi Kurumu ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme  Enstitüsü ile geliştirildi ve katmanlı hava savunmanın önemli bir unsuru oldu.
 
ASELSAN'da kurulan Otomatize Mühimmat Elektroniği Üretim Hattı'nda 100  bin adet mühimmat elektroniği üretiminin tamamlanmasıyla ilgili, yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki tedbirler dikkate alınarak kısıtlı  katılımla kutlama yapıldı.
 
Proje kapsamında kazanılan tecrübe ve bilgi birikimiyle çok çeşitli  kalibre ve tipte akıllı mühimmat kısa sürede geliştirilebiliyor.
 

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ASELSAN HSSM mühimmat elektroniği
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