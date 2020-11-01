01 Kasım 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.112 -1.30 EURO 9,6700 -0.11
USD 8,3410 0.63 ALTIN 504,880 1.51
CANLI BORSA
TÜMÜ

ASELSAN'dan rekor telsiz teslimatı

AA |  01 Kasım 2020 Pazar - 15:56 | Son Güncelleme : 01 11 2020 - 15:56

ASELSAN, Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımı için yakın zamanda 20 binin üzerinde 3700 DMR el telsizi teslim etti. Bu rakam, firmanın tarihinde tek kabulde yapılan en yüksek telsiz teslimatı olma özeliği taşıyor.


ASELSAN, Emniyet Genel Müdürlüğünün  kullanımı için rekor sayıda el telsizi teslimatı gerçekleştirdi. 
 
 Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyaçlarının milli ve özgün  olarak karşılanması amacıyla kurulan ASELSAN, yıllar içinde farklı alanlarda  faaliyet gösteren global elektronik şirketine dönüştü.
Güvenlik güçlerinin yeni teknolojiler kullanarak güvenli bir biçimde  haberleşmeleri adına ürünler geliştiren ASELSAN, dost ve müttefik ülkelere söz  konusu ürünleri ihraç da ediyor.ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı  Sayısal Haberleşme Şebekesi (SHŞ) Projesi kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğünün  Ankara ve İstanbul kullanıcılarına ses ve verinin entegre edildiği anahtar çözüm  Milli Kriptolu DMR (Digital Mobile Radio) Sayısal Telsiz Sistemi sunuyor.
Proje kapsamında bugüne kadar 40 binin üzerinde kullanıcı terminali  teslim edildi. Bu rakam içindeki 20 bini aşkın 3700 DMR el telsizi teslimatı da  yakın zamanda gerçekleştirildi. Anılan teslimat, firma tarihinde tek kabulde  gerçekleştirilen en yüksek sayıda telsiz teslimatı özelliğini taşıyor.
 
SHŞ Projesi'nde tüm malzemeler teslim edilerek saha teslimatlarında  yaklaşık yüzde 60 oranına ulaşıldı.
 
 - "Zafer" ismi verildi
 
 Emniyet Genel Müdürlüğü ile bgeliştirilen ve kurumun "Zafer" ismini  verdiği 3700 DMR el telsizi, kompakt ve pratik yapısıyla kullanıcının  memnuniyetini kazandı. Cihaz, daha prototip aşamasındayken Design Turkey 2017 İyi  Tasarım Ödülü aldı.El telsizi, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, istihbarat, özel  kuvvetler, acil sağlık hizmetleri, itfaiye ve diğer belediye birimlerinin  haberleşme ihtiyaçlarına yönelik farklı özelliklerde ürünler sunan ASELSAN'ın bu  alandaki yeni çözümlerinden birini oluşturuyor.
 
Haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz haberleşme ihtiyaçlarının son  teknoloji çözümlerle optimize edildiği el telsizi, özellikle yoğun ses kullanımlı  kamu güvenliği kullanıcıları için tasarlandı.
 
Ürün, GPS konum servisi, bluetooth, USB, renkli ekran, titreşim ve  akıllı şarj birimleriyle dikkati çekiyor.
 
Kriptolu telsiz kullanıcıları için yazılım ve donanım kripto yeteneği  bulunan telsiz, gizlenebilir ve standart formda farklı yan birimlere sahip  bulunuyor.
 
  
 

ETİKETLER

ASELSAN EGM teslim
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.