02 Temmuz 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.377 0.28 EURO 10,2950 0.03
USD 8,6890 0.44 ALTIN 498,340 0.85
CANLI BORSA
TÜMÜ

ASELSAN'dan 13,3 milyon dolarlık anlaşma! Resmen imzalandı

AA |  02 Temmuz 2021 Cuma - 17:57 | Son Güncelleme : 02 07 2021 - 17:57

ASELSAN, uluslararası bir müşterisiyle yazılım tabanlı telsizlerin ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 13 milyon 319 bin 359 dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.


ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma  Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi  arasında; yazılım tabanlı telsizlerin ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli  13 milyon 319 bin 359 dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi  imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2022 yıllarında  gerçekleştirilecektir." denildi.
 

ETİKETLER

ASELSAN ihracat yurt dışı satış sözleşmesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.