ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında; yazılım tabanlı telsizlerin ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 13 milyon 319 bin 359 dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir." denildi.
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- ASELSAN'dan 13,3 milyon dolarlık anlaşma! Resmen imzalandı
ASELSAN'dan 13,3 milyon dolarlık anlaşma! Resmen imzalandı
AA | 02 Temmuz 2021 Cuma - 17:57 | Son Güncelleme : 02 07 2021 - 17:57