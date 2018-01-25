Aselsan’a ABD şantajı

Ekonomi ve siyasi saldırılara rağmen küresel güç olma yolunda ilerleyen, Fırat Kalkanı'nın ardından şimdi de Zeytin Dalı Harekâtı ile bölgesinde dizayn edilmeye çalışılan senaryoyu boşa çıkaran Türkiye'ye gözdağı verme girişimlerine dün bir yenisi eklendi.

Savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 60'lara çıkmasının öncü kuruluşu olan ve Borsa İstanbul'da piyasa değeri en yüksek yedinci şirket konumunda bulunan Aselsan'ın planlanan ikinci halka arzına, başını ABD'lilerin çektiği uluslararası bankalar danışmanlık için teklif vermedi. Teklif vermeyen bankalar arasında Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Credit Suisse, Citigroup, Morgan Stanley ve JPMorgan yer alıyor. Analistler, ABD bankalarının isteksiz davranmasında, Türk savunma sanayisini finanse etmeme isteği, Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 füze anlaşması ve iki ülke arasındaki politik sorunların etkili olduğunu kaydetti.

1 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFİ

Son bir yılda borsada en fazla yükselen şirketlerden olan Aselsan'ın ikincil halka arz büyüklüğünün en az 1 milyar dolar olması ve yüzde 15 oranında hissenin halka açılması bekleniyor. Aselsan'ın ikincil halka arzı 2013'te Türkiye'nin NATO üyesi olmayan Çin ile gerçekleştirdiği füze görüşmeleri dolayısıyla ertelenmişti. (Aselsan)