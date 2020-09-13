ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan tarih verdi! (ASDEP sonuçları 2020)

ASDEP sonuçları neden açıklanmadı, ASDEP sonuçları açıklandı mı, soruları yoğun bir şekilde aranırken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuyla ilgili bilgi verdi. Bakan Selçuk CNN Türk kanalında yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında ASDEP sonuçlarının açıklanacağı tarihi verdi. Peki ASDEP mülakat sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk kanalında yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk oldu. Bakan Selçuk programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Bakanlık olarak temalarımız geniş bir bakanlığız. Tüm vatandaşlarımızı çalışanları, işsizlerimiz, işverenlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız hepsini koruma kalkanı altına almaya çalışıyoruz." Diyerek, merakla beklenen ASDEP sonuçları için de tarih verdi. 2020 ASDEP mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

ASDEP 2020 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Selçuk, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) alımlarının sonuçlarının haftaya açıklanacağını duyurdu.

ASDEP NEDİR?

Aile ve bireylerin, sosyal sorunlarının daha hızlı tespiti ile sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar başta olmak üzere, kamu hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak amacıyla tasarlanmış bir programdır.

ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinden mezun meslek elemanlarından 2016 yılında 1.500, 2017 yılında 1.500 olmak üzere toplam 3.000 ASDEP Görevlisi özel hizmet alımı yoluyla istihdam edilmiştir.



Alanında uzman 3.000 ASDEP Görevlimiz ile 81 ilde hane dolaşarak sosyal yardım ve sosyal hizmete ihtiyacı olan vatandaşlarımızı tespit edilmekte, durumlarına uygun hizmetlerden yararlanmaları sağlanmaktadır. Ayrıca ailelere eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.