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Asansörde mahsur kaldı, KPSS'ye yetişemedi!

AA |  01 Ağustos 2021 Pazar - 19:10 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 19:10

Erzincan'da, bir apartmanın asansöründe mahsur kalan kişi KPSS sınavına yetişemedi.


Erzincan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Mahallesi  Yunus Emre Caddesi Akçaylar apartmanındaki Feyzanur G, KPSS sınavına gitmek için  apartmanın asansörüne bindi.
 
Sınava gireceği için yanına telefon almayan Feyzanur G, asansörün ara  katta servis dışı kalmasıyla yaklaşık 1 saat içeride mahsur kaldı.
 
Apartman sakinlerinin durumu fark etmesiyle olay 112 Acil Çağrı  Merkezi'ne bildirildi.
 
Sınava itfaiye aracıyla yetiştirilmeye çalışıldı
 
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince asansörden çıkartılan ve  itfaiyeye ait bir araçla siren çalınarak sınava gireceği Erzincan Mesleki ve  Teknik Anadolu Lisesi'ne götürülen Feyzanur G'nin, geç kaldığı için sınav  salonuna alınmadığı öğrenildi.
 

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Erzincan KPSS sınavı apartman
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