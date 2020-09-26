Asansörde iğrenç görüntüler! Kadını taciz ettikten sonra...

Bursa'da asansörde bir kadını taciz ettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, asansörde bir kadının taciz edilmesine yönelik görüntüler üzerine araştırma başlattı.

Bursa'da, L.K. adlı kadını (40), asansörde elle taciz eden Ferhat Aslan (36), daha önce şikayetçi olmayan kadının kararını değiştirmesi üzerine, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aslan, çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.