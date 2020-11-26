Aşağı Dünya Akhayat Obruğu’nun turizme kazandırılması isteniyor

Tarihi değerleri ve doğal güzellikleri bakımından zengin bir konuma sahip olan Silifke ilçesi saklı medeniyetlere ev sahipliği yapıyor. İlçe, obrukları ve doğa harikası yapıları ile dikkat çekiyor. Bunlardan biri olan ve karstik oluşumuyla dikkat çeken 70 metre derinliğinde, 100 metre genişliğindeki Aşağı Dünya Akhayat Obruğu, çevresinde ve içinde barındırdığı yapılarla da hayran bırakıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Cennet ve Cehennem obruklarından sonra Aşağı Dünya Akhayat Obruğu da ilçede gezip görülmesi gereken yer arasında gösteriliyor.

Karakabaklı Antik Kenti, Işıkkale, Kültesir ve Sinekkale gibi yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgede kiliseler, evler, kaleler, sarnıçlar, şarap ve zeytinyağı yapımı için kullanılan kalıntılar, Erken Bizans ve Doğu Roma dönemlerine ait ev tipleri de yer alıyor.

Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Kürşad Sayın, turizmin hem ülkelerin hem de bölgelerin kalkınmasında en önemli kaynak olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz bölgede bu değerler oldukça fazla ancak bunların tanıtımı yapılmamış, bilinmiyor. Aşağı Dünya Obruğu da tanıtımı yapılmayan, bilinmeyen yerlerdir biri. Obrukların yer altındaki suların karbondioksit ile birleşerek karbon asidi oluşturması ve yer altındaki kireç taşlarının erimesi ile mağaralar oluşuyor. Daha sonra mağaraların üzerindeki toprak çöktüğünde obruklar meydana geliyor. Obruklar turizm açısından önemli çekim noktalarıdır. Buraya gelen turistler kum, deniz, güneş turizminden farklı alanları gezmek istiyor. Gelen misafirlerin gezip görmesi için Aşağı Dünya Obruğu gibi alanların tanıtımını yapamadık. Buranın tanıtımı yapıldığında çok daha fazla insan bölgemize gelecek. Ayrıca otellerimizde 3-4 gecelik konaklamalar, 8-10 geceye yükselecek. Bölge turizminin gelişmesinde de çok büyük etkisi olacaktır" dedi.