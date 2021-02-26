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Arzum Onan'ın bacakları sosyal medyada olay oldu!

26 Şubat 2021 Cuma - 10:38 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 10:38

Ünlüler dünyasının örnek çiftlerinden olan oyuncu Mehmet Aslantuğ ile model ve oyuncu Arzum Onan'ın, mutlu evliliği herkese örnek oluyor. Evliliklerinde 23 yılı deviren ünlü ikili, sosyal medyada zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son olarak Arzum Onan, Instagram hesabından sadece bacağını paylaşınca sosyal medya karıştı. İşte o fotoğraf ve Arzum Onan'ın tepkisi...


1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan, oyuncu Mehmet Aslantuğ ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. 23 yılı deviren ünlü çift, her hareketiyle takdir gören nadir ünlüler arasında yer alıyor.
 
PAYLAŞIMINA ELEŞTİRİ YAĞDI!
 
Paylaşımlarıyla her zaman beğeni kazanan 47 yaşındaki Arzum Onan, bu kez hayranlarını şaşırtan bir kareyi sayfasına yükledi. Sosyal medyada hesabından sadece bacaklarının fotoğrafını yayınlayan Onan, hayranlarından çok sayıda olumsuz yoruma maruz kaldı.
 
 
'AHMET HAKAN SİZİ SIKICI BULDUĞUNU AÇIKLADI DİYE...'
 
Arzum Onan'ın takipçileri, "Bu tip şeylere ihtiyacınız yok", "Lütfen saygınlığınızı kaybetmeyin" ve "Ahmet Hakan'ın sizi sıkıcı bulduğunu açıklamasından sonra bu paylaşım çok manidar" yorumlarında bulundu.
 
 
Gelen yorumlar sonrası canı sıkılan Onan, fotoğrafını yoruma kapattı.
 

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Arzum Onan Mehmet Aslantuğ sosyal medyayı karıştıran fotoğraf
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