Arzum’un halka arzında 10 Aralık’ta gerçekleşen SPK onayının ardından talep toplama süreci 17 Aralık Perşembe günü başladı ve 18 Aralık Cuma sona erdi. Arzum hisselerinin ne zaman işlem göreceği ise merak ediliyor. Peki, Arzum hisse ne zaman işlem görecek? Arzum hisse fiyatı ne kadar? İşte Arzum hisse işlemleri ile ilgili detaylar...

Arzum’un halka arzında SPK onayından geçmiş, 17-18 Aralık tarihlerinde talep toplama süreci tamamlanmıştı. Arzum hisselerinin ne zaman işlem göreceği ise merak ediliyor. Peki, Arzum hisse ne zaman işlem görecek? Arzum hisse fiyatı ne kadar? İşte Arzum hisse işlemleri ile ilgili detaylar...

ARZUM HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHİ NE ZAMAN?

Arzum hisseleri için talep toplama süreci 17 Aralık Perşembe günü başladı ve 18 Aralık Cuma sona erdi. Halka arzda, pay başına fiyat aralığı 15,50 TL - 17,00 TL olarak belirlendi. Ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda SDA International SARL’a ait payların yüzde 41,31’i arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka arz oranı yüzde 47,51’e çıkacak.

ARZUM HALKA ARZI HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

Arzum’un halka arzına Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 22 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık ediyor.

ARZUM HİSSELERİ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Gerçekleşen halka arz ile milyonlarca liralık hisseyi Borsa İstanbul ’da işleme açan Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş, #ARZUM kodu ile işlem görecek. halka arzlarda hisselerin hesaba geçmesi halka arz gününün akabindeki iş gününden sonraki günde hisseler yatırımcıların hesabına geçiyor. 18 Aralık tarihinde gerçekleşen halka arz için hisselerin 22 Aralık Salı günü hesaba geçeceği tahmin ediliyor.

Halka arzlarda pay oranları halka arz gününden bir iş günü sonra açıklanmıştı. Ne kadar talep geldiği 21 Aralık Pazartesi günü Kamuoyu Aydınlatma Platformuna yayımlanması bekleniyor. Beklentiler Arzum hissenin borsada işlem görme tarihi olarak, ayın son haftasını gösteriyor olsa da henüz net bir bilgi bulunmuyor. Konsorsiyum Lideri ve Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerine yapılacak olan bildiri ile netlik kazanacak.