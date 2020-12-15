Arzum halka arz talep toplama tarihi ne zaman? Arzum halka arz fiyatı ne kadar?

Küçük Ev Aletleri sektörünün önde gelen şirketlerinden Arzum’un halka arzında 10 Aralık’ta gerçekleşen SPK onayının ardından geri sayım başladı. Peki, Arzum halka arz talep toplama tarihi ne zaman? Arzum hisse fiyatı ne kadar? Arzum halka arzı hangi banka üzerinden yapılacak? Arzum halka arz talep toplama tarihi 2020 detayları...

Arzum halka açılıyor. Küçük Ev Aletleri sektörünün önde gelen şirketlerinden Arzum ’un halka arzında 10 Aralık’ta gerçekleşen SPK onayının ardından geri sayım başladı. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı halka arz sürecini “Başarılarımıza yeni ortaklarımızı davet ediyoruz” diyerek duyurdu. Peki, Arzum halka arz talep toplama tarihi ne zaman? Arzum hisse fiyatı ne kadar? Arzum halka arzı hangi banka üzerinden yapılacak? Arzum halka arz aracı kurum ve talep toplama tarihi ile ilgili tüm detaylar...

Küçük Ev Aletleri sektöründe faaliyet gösteren Arzum’un halka arzı SPK onayından geçti. Arzum’un halka arzı için geri sayım başladı.

ARZUM HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHİ NE ZAMAN?

Arzum tarafından verilen bilgiye göre talep toplama süreci 17 Aralık Perşembe günü başlayacak ve 18 Aralık Cuma sona erecek.

ARZUM HİSSE FİYATI NE KADAR?

Halka arzda, pay başına fiyat aralığı 15,50 TL - 17,00 TL olarak belirlendi. Ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda SDA International SARL’a ait payların yüzde 41,31’i arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka arz oranı yüzde 47,51’e çıkacak.

ARZUM HALKA ARZI HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

Arzum’un halka arzına Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 22 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık ediyor.

Küçük Ev Aletleri sektörünün Türkiye’deki öncülerinden biri olan Arzum yönetimi, halka arz başvurusunun SPK tarafından 10 Aralık 2020’de onaylanmasının ardından süreçle ilgili bilgi veren Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, markanın bugün yurtdışında da birçok ülkede milyonlarca haneye ulaştığını belirterek şunları söyledi:

“Arzum; bugün ürettiklerini Türkiye’de 20.000’in üzerinde satış noktasına ulaştıran satış ve dağıtımağı, 500’ün üzerinde müşterisi ve 400’ün üzerinde yetkili servisi ile ülkemizin küçük ev aletleri sektörünün öncü oyuncularından biri konumunda. Küçük ev aletleri pazarındaki pek çok kategoride lider ve öncü konumunu yıllardır istikrarla sürdüren markamızla halka açılmak için en doğru zamanda olduğumuza inanıyoruz. Halka açılma, bu markanın devamlılığı açısından her zaman vizyonumuzda olan bir konuydu. Bugüne kadar iki özel sermaye fonu ortağımız oldu. 5 kez özel sektör tahvili ihracı gerçekleştirdik. Kurumsal yatırımcılarımız da performansımızı yakından gözlemledi. Uyguladığımız kurumsal yaklaşım ve şeffaflığımız sayesinde kültürel olarak da halka açık bir şirket gibi yaşamayı kanıksadık. Şimdi, küçük ev aletlerinin büyük inovasyon gücü olarak başarılarımıza yeni ortakları davet ediyoruz” dedi.

ARZUM’UN HALKA ARZI HAKKINDA

Arzum’un halka arzında 13.306.475 TL nominal değerli, sermayenin yüzde 41,31’ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek. Payların yüzde 74’ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1’i ise Arzum çalışanlarına ayrıldı. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde SDA International SARL’a ait ve halka arz edilen payların yüzde 15’ine denk gelen 1.995.971 TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 47,51 olacak.

ARZUM HALKA ARZ BİLGİLERİ

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzında SDA International S.A.R.L.'in şirkette sahip olduğu 13,3 milyon adet B grubu pay halka arz edilmesi planlanıyor. Fazla talep gelmesi halinde SDA International S.A.R.L'in sahip olduğu 2 milyon adet B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. 1 TL nominal değerli paylar 15,5-17 TL fiyat aralığından satışa sunulacaktır.

Konsorsiyum Lideri: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Çıkarılmış Sermaye: 32.210.000 TL

Halka Arz Şekli: Ortak Satışı

Halka Arz Büyüklüğü Ortak Satışı: 13.306.475 TL nominal değerli pay

Ek Satış: 1.995.971 TL nominal değerli pay

Halka Açıklık Oranı: %41,31

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 32.210.000 TL

Ek Satış Sonrası Halka Açıklık Oranı: %47,51

Fiyat Aralığı: 15,50 TL – 17,00 TL

Fiyat İstikrarı Süresi: 30 gün