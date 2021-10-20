Arzu Yanardağ: Kişilik bozukluğum vardı

"BORDERLINE'IM VAR"

18 yaşında reşit olduğu için evden ayrıldığını söyleyen Yanardağ, Kalaycıoğlu'nun "Senin için aykırı diyebilir miyiz?" demesi üzerine "Benim Borderline'ım vardı" itirafında bulundu. Yaşadıklarını anlatan oyuncu, "Dıştan kendimi gözlemleyerek söylüyorum, yani o aykırılık o marjinallik yaptığım acayip haller alkolle ilgili problemim...Bunlar öyle olması için ya da birilerinin zoruyla birilerine özenerek ya da dejenere olarak yapılan şeyler değildi" dedi.

"TEŞHİS KONULANA KADAR NEYİ NE İÇİN YAPTIĞIMI ANLAMADIM"

Yıllar önce basın mensuplarına küfür ettiği video hakkında konuşan Yanardağ, sözlerine şöyle devam etti: "Teşhis konulana kadar neyi ne için yaptığıma hiç anlam veremedim. 30'larımdan sonra bunu hissettim. Magazinin çok çirkin yapıldığı dönemde çok üstüme geldiler. Ama sonradan baktığımda buna kızmıyorum bile. Magazine küfür ettiğim bir video vardı. O videodaki muhabir baba olduktan sonra gelip benden özür dilemişti."