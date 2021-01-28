Arzu Aygün’ün katili kim çıktı, sevgilisi mi? Cesedi 42 gün sonra bulundu! İşte Müge Anlı'da aranan Arzu Aygün cinayetinin detayları…

Samsun'un Atakum ilçesinde 42 gündür haber alınamayan Arzu Aygün'den üzen haber geldi. Günlerdir Arzu Aygün bulundu mu, Arzu Aygün’ün katili Muharrem Coşkun mu, diye soruluyordu. Arzu Aygün'ün gözaltına alınan sevgilisi Coşkun, Aygün'ü öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Kozluk Mahallesi'nde olduğunu söyledi. Kayıp olan Arzu Aygün bir süredir Müge Anlı'nın programında aranıyordu. Arzu Aygün’ün katili kim, sevgilisi mi öldürdü? Arzu Aygün neden öldü? İşte Arzu Aygün cinayeti…

Müge Anlı programında aranan Arzu Aygün’ü kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı programında aranan Arzu Aygün’den kahreden haber geldi. Samsun'da 42 gündür haber alınamayan 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Arzu Aygün'ün cesedi çuval içinde naylona sarılmış ve çürümüş halde ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili kayıp kadının gözaltına alınan ve akrabası olduğu ileri sürülen Muharrem C. suçunu itiraf etti. İşte Arzu Aygün cinayeti…

ÇUVALIN İÇİNE KOYUP ORMANA GÖTÜRMÜŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün'ü bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili kayıp kadının akrabası olduğu ileri sürülen Muharrem C. gözaltına alındı. Muharrem C. suçunu itiraf etti ve cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Arzu Aygün'ün cesedi Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu. Kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün’ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile bir süre birlikteliği bulunduğu öne sürülen M.C. de dahil, 5 kişinin ifadesine başvurdu. M.C.'nin ifadesinde, 'En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımdan ayrıldı' dediği öğrenildi.

Kayıp olan Arzu Aygün bir süredir Müge Anlı'nın programında aranıyordu. Polis ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan M.C., savcılığa giderek Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Kozluk Mahallesi'nde olduğunu söyledi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Aygün'ün cansız bedenine ulaştı. M.C. gözaltına alınırken, Arzu Aygün'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.