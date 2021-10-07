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Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

AA |  07 Ekim 2021 Perşembe - 18:06 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 18:06

Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.


Alınan bilgiye göre, Artvin-Erzurum kara yolunun 3. kilometresindeki  Deriner Barajı mevkisinde, yamaçtan kopan kaya kütleleri ve toprak birikintisi  yola sürüklendi.
 
Ulaşıma kapanan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma  ekipleri, söz konusu güzergahta güvenlik önlemi aldı.
 
Heyelan sonrası bölgeye gelen ve yamaca tırmanan profesyonel dağcılar,  riskli kaya kütlelerini kontrollü düşürerek yamaç temizleme çalışması başlattı.
 
Bölgede bekleyen Karayolları ekipleri, dağcıların faaliyetlerini  tamamlamalarının ardından yolun trafiğe açılması için çalışma başlatacak.

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Artvin Erzurum kara yolu heyelan
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