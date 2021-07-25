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Artvin’deki selden yeni görüntüler! Dehşeti yaşayan karı koca son anda kurtuldu
Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Derenin taşması sonucu evi sular altında kalan bir çiftin, hayatta kalma mücadelesi izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Eşini son anda kurtaran ve korku dolu o anları anlatan Mustafa Töngel, “Eşimi de buradan beline ip bağlayarak yukarıya çıkarttım. Allah kimsenin başına vermesin. Canımıza kurtardık şükürler olsun” dedi.
Kapisre deresinin taşması sonucu Cumhuriyet Mahallesi’nde cadde ve sokaklar nehre dönüştü. Bu sırada zemin katı suyla dolan evde Mustafa ve Fatma Töngel çifti mahsur kaldı.