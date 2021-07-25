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Artvin'deki sel arkasında enkaz bıraktı! Afetin bilançosu ağır
Artvin’in Arhavi ilçesinde metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, selin oluşturduğu hasarın boyutu ortaya çıkmaya başladı. İlk tespitlere göre; 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, toplamda 1459 bina, konut ve bağımsız bölüm hasar gördü.
Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Artvin'de perşembe gün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.