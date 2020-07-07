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Artvin'de yangın: Ahşap köy evleri yanıyor!

DHA |  07 Temmuz 2020 Salı - 13:08 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 13:51

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Sahlepçiler mahallesinde yangın çıktı. Yangında köy evleri yanıyor. Vali Yılmaz Doruk yaptığı açıklamada eski ahşap evlerin olduğu mezrada yaklaşık 70 hane bulunduğunu, 40 kişinin yaşadığının tahmin edildiğini belirtti.


Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek diğer evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği  yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
 
 
EVLERE SIÇRADI
 
Yangın, saat 11.30 sıralarında Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde çıktı. Bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede mahallede bulunan diğer evlere de sıçradı.
 
 
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
 
Evlerini boşaltan vatandaşların, durumu itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
 
 
VALİ YILMAZ DORUK'TAN AÇIKLAMA
 
Vali Yılmaz Doruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Dokumacılar köyü Sahlep mezrasında yangın çıktığını söyledi. Eski ahşap evlerin olduğu mezrada yaklaşık 70 hane bulunduğunu, 40 kişinin yaşadığının tahmin edildiğini belirten Doruk, ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralı olmadığını kaydetti.
 

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