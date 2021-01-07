07 Ocak 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.522 1.12 EURO 9,0430 0.39
USD 7,3660 0.83 ALTIN 452,710 0.42
CANLI BORSA
TÜMÜ

Artvin'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

DHA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 17:09 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 17:09

Artvin’in Borçka ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ediyor.


Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Adagül köyünün yüksek kesiminde yer alan ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
 
Ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangın müdahale etmeye başladı. Yerleşim yerlerine uzak olan alevlerin, ormanlık alanda rüzgarın da etkisiyle sürdüğü belirtildi.
 
af4f24a33e268a0b33ef69a091582275.jpg (600×332)
 
Köylülerden Celil Cahit Özder, “Yangın ilk önce ormanlık alanın altında çalılık alanda başladı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen ve ormanlık alana sıçrayan yangına ilçemiz ve çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etmeye çalışıyor. O alana yol olmadığı İçin müdahale zor yapılıyor. Yangın şu an devam ediyor” dedi.
 
8ac3074527023be36e9d5bf42d123d75.jpg (600×338)

ETİKETLER

Artvin yangın orman yangını
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.